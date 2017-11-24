В Уральске на заводе «Зенит» могут сократить четверть рабочих мест

Руководство уральского завода «Зенит» намерено сократить более 200 сотрудников из-за отсутствия заказов.

Об этом заявил генеральный директор завода «Зенит» Вячеслав Валиев сегодня, в ходе встречи с министром труда и социального обеспечения РК Тамарой Дуйсеновой, которая 24 ноября прибыла в Уральск с рабочим визитом.

— С октября на заводе недостаточная загруженность заказами. Если ничего не изменится, то возможно сокращение 260 сотрудников, — сказал Вячеслав Валиев во время посещения завода министром труда Тамарой Дуйсеновой.

Завод «Зенит» в последние годы производит военные катеры по заказу пограничной службы КНБ РК. В настоящее время на заводе работают 904 человек.

Министр труда Тамара Дуйсенова сегодня посетит ряд предприятий города и проведет большое совещание в областном маслихате. Также в плане ее визита — посещение Бурлинского района во второй половине дня.