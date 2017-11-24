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Опубликовано: Пт, Ноя 24th, 2017
295 ЗКО / Картина дня

Нефтедобывающая компания в ЗКО намерена сократить 1000 работников

На Чинаревском месторождении в ближайшее время будет сокращено 1000 рабочих. Об этом сказал руководитель компании во время встречи с министром труда РК Тамарой Дуйсеновой.

Речь идет о сокращении рабочих мест подрядных организаций, которые задействованы на строительстве различных объектов на территории месторождения. Об этом сообщил Жомарт Даркеев, генеральный директор компании «ЖайыкМунай», которая является оператором Чинаревского месторождения. В частности, во время рабочего визита в ЗКО министра труда Тамары Дуйсеновой Жомарт Даркеев сказал:
— После строительства основных комплексов, которые сейчас ведут подрядчики, сократят около 1000 работников подрядных строительных организаций.
Мария Мельникова

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