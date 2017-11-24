Нефтедобывающая компания в ЗКО намерена сократить 1000 работников

На Чинаревском месторождении в ближайшее время будет сокращено 1000 рабочих. Об этом сказал руководитель компании во время встречи с министром труда РК Тамарой Дуйсеновой.



Речь идет о сокращении рабочих мест подрядных организаций, которые задействованы на строительстве различных объектов на территории месторождения. Об этом сообщил Жомарт Даркеев, генеральный директор компании «ЖайыкМунай», которая является оператором Чинаревского месторождения. В частности, во время рабочего визита в ЗКО министра труда Тамары Дуйсеновой Жомарт Даркеев сказал:

— После строительства основных комплексов, которые сейчас ведут подрядчики, сократят около 1000 работников подрядных строительных организаций.

Мария Мельникова