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Опубликовано: Пт, Ноя 24th, 2017
18 ЗКО / Картина дня

Погода на ближайшие выходные в Уральске и Аксае

В предстоящие выходные в Уральске и Аксае ожидаются понижение температуры и небольшие осадки.

Иллюстративное фото

В субботу утром в Уральске, по сообщению GISmeteo, ожидается небольшой снег, температура воздуха понизится до -3 градусов. Днём будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха днём составит -1/-2 градуса. Влажность воздуха достигнет 80%.

В воскресенье в Уральске температура сохранится минусовая, -2/-3 градуса. Днём будет пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха составит 70-80%.

В Аксае в субботу температура опустится до 0/-1 градуса. Днём будет пасмурно, без осадков. Влажность будет высокой — до 90%.

В воскресенье также будет пасмурно, осадков не ожидается. Температура составит 0/-2 градуса. Влажность воздуха составит 75-80%.

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2017-11-24
Утром3 ℃
Днем3 ℃
Вечером0.79 ℃
Ночью-1.19 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1021.4
Скорость ветра3.76 м/с
2017-11-25
Утром-2.99 ℃
Днем-1.66 ℃
Вечером-2.94 ℃
Ночью-2.68 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1032.95
Скорость ветра3.66 м/с