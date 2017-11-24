Погода на ближайшие выходные в Уральске и Аксае

В предстоящие выходные в Уральске и Аксае ожидаются понижение температуры и небольшие осадки.

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В субботу утром в Уральске, по сообщению GISmeteo, ожидается небольшой снег, температура воздуха понизится до -3 градусов. Днём будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха днём составит -1/-2 градуса. Влажность воздуха достигнет 80%.

В воскресенье в Уральске температура сохранится минусовая, -2/-3 градуса. Днём будет пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха составит 70-80%.

В Аксае в субботу температура опустится до 0/-1 градуса. Днём будет пасмурно, без осадков. Влажность будет высокой — до 90%.

В воскресенье также будет пасмурно, осадков не ожидается. Температура составит 0/-2 градуса. Влажность воздуха составит 75-80%.