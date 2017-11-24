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Опубликовано: Пт, Ноя 24th, 2017
193 ЗКО / Картина дня

По показаниям спорного скоростемера в Уральске оштрафовали водителей 11 полицейских машин

Спорный скоростемер, неисправность которого требуют признать уральские водители, с начала октября зафиксировал превышение скорости у 11 патрульных автомобилей полиции, которые проезжали мимо него.

Талгат Ахаев, заместитель начальника ДВД ЗКО, во время пресс-конференции.

Об этом сообщил заместитель начальника ДВД ЗКО Талгат Ахаев во время брифинга в Уральске 24 ноября. В частности, обосновывая техническую исправность скоростемера на улице Чагано-Набережная, Талгат Ахаев сообщил, что, помимо автомобилей рядовых граждан, этот скоростемер зафиксировал превышение скорости, совершенное и полицейскими патрульными автомобилями.
— С 25 сентября, то есть после ремонта дорожного покрытия, на этой улице, в этом направлении проехало 47 тысяч автомобилей. За октябрь месяц скоростемер зафиксировал 792 факта превышения скорости. С начала ноября — 346. Также за этот период 11 патрульных машин попали на этот скоростемер. И такие уведомления мы получили, как и все остальные водители. И до конца года эти штрафы будут оплачены, — сказал Талгат Ахаев.

Екатерина Литвякова

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