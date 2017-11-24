Тамара Еслямова: «Вы думаете, что вы хитрые»

Вчера ко мне приходили рассказывать, какой хороший человек Александр Карагойшин. Тот самый, что 11 ноября сбил насмерть на переходе молодую мать двух маленьких девочек. В соцсетях земляки и друзья Карагойшина развернули активное движение в защиту владельца ТОО «Жиенбай».

«Карагойшин ехал на участке, где разрешена скорость 40 километров, на высокой скорости, он нарушил ПДД, и сбил женщину на пешеходном переходе» — прерываю горячую речь своего собеседника.

«Да кто не нарушает иногда правила» — нетерпеливо бросает он фразу и продолжает описывать, какой хороший человек его земляк.

Дождавшись, когда он закончит свою прочувствованную речь, говорю ему:

— У меня к вам просьба…

-Какая?

— Пожалуйста, добавьте в свое письмо в защиту Александра еще один абзац. От меня. Обращение ко всем, кто находится за рулем – взять на себя ОБЯЗАТЕЛЬСТВО никогда не нарушать правила дорожного движения. НИКОГДА. Ну чтобы прямо поклялись сами себе и миру. Что вне зависимости от статуса, должности, толщины кошелька и размера состояния, а также марки автомобиля правила дорожного движения будут соблюдать правила на дороге – как железный закон и норму своей совести.

Инициатор защиты Карагойшина смотрит на меня с некоторым недоумением. Тут я рассказываю то, чему не раз была свидетелем в Швецию и совсем недавно в Риге.

Глубокий вечер, пустынная улица, нет машин на дороге. Я подхожу к перекрестку, где горит красным светофор. На тротуаре стоит с десяток прохожих и терпеливо ждет, когда загорится разрешающий сигнал. Еще раз – пустынная улица, нет автомобилей и полицейской машины тоже нет. И люди стоят, дожидаясь, когда загорится «зеленый».

Вот в этом главное отличие нас от них, людей, живущих в развитых странах. У них правила дорожного движения внутри в сознании. А мы соблюдаем ПДД только если стоит полицейский.

Именно поэтому у них низкий уровень гибели людей в ДТП, а у нас – устрашающе высокий. И да, именно поэтому они живут в развитой стране, а мы находимся в конце всех рейтингов. Потому что считаем, что можно делать все, что хочешь, если тебя никто не увидит и не уличит. Можно пересечь двойную сплошную, проехать на скорости пешеходный переход, дать взятку и получить госзаказ в обход требований, построить дом в водоохранной зоне, подсунуть просроченный товар, поставить подпись под лживым актом, оставить мусор на обочине и в лесу, перейти дорогу в неположенном месте… Можно лгать и воровать. «Поймают – разведем баблом», «Не пойман – не вор», «Да кто не нарушает!» и тому подобное. Это наши правила жизни.

Мы думаем, что мы хитрые.

А мы – глупые.

Потому что не хотим верим в то, что ты за все свои решения и действия платишь.

Всегда, в любом случае, тотально. Даже, если ты не пойман и не уличен. Это закон Жизни и его никому не обойти. Вселенная всегда восстанавливает равновесие.

Карагойшин заплатил болью и стыдом за убийство матери двоих детей. И лишением свободы и позором суда.

Евгения Бондаренко – своей жизнью, она заплатила самую дорогую цену за всех вас, кто считает, что «все нарушают, что тут такого».

Мы все – тем, что живем в обществе, где высок риск погибнуть или потерять своих близких в ДТП. В обществе, где жизнь человека стоит одну или две квартиры. И где мало кто ждет хорошего будущего для себя, и вообще не видит для своих детей.