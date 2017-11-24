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Опубликовано: Пт, Ноя 24th, 2017
293 ЗКО / Картина дня

В Казахстане ожидают очень холодную зиму

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.

«Прогнозы многих метеослужб говорят о том, что эта зима будет очень холодной. Мы основываемся на данных, которые предоставляет «Казгидромет». Вероятность очень холодной зимы – 60%.

Согласно прогнозам, которыми мы располагаем, в декабре средняя температура воздуха ожидается ниже нормы в северной, северо-восточной и в центральной частях Казахстана с наибольшим количеством осадков на территории севера, северо-востока и юго-востока. Если говорить о январе, то ожидается похолодание ниже многолетней нормы в центральной части, на севере и востоке республики, а в феврале — на западе и северо-западе страны», – сказал Ильин.

Рассказывая о готовности к предстоящей зиме, Ильин сообщил, что проводится работа с людьми без определенного места жительства.

— По республике созданы 23 адаптационных пункта, которые смогут принимать людей. Проводится профилактическая работа по вручению памяток о правильном использовании печного оборудования. Мы призываем граждан обращать внимание на штормовые предупреждения, которые передаются комитетом по ЧС и местными исполнительными органами», – сообщил Юрий Ильин.

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