В происхождении источника радиоактивного рутения-106 разберется комиссия атомщиков

Ученые-атомщики войдут в независимую комиссию, которая создается для установления источника радиоактивного рутения-106, обнаруженного европейскими и российскими системами экологического мониторинга в атмосфере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Росатома» в пятницу, 24 ноября.

В ведомстве пояснили, что решение было принято «в связи с тем, что российская и европейская общественность, а также СМИ выразили однозначный запрос» на установление источника изотопа рутения-106.

Выброс рутения-106 был зафиксирован в конце сентября — начале октября. Федеральное ведомство по радиационной защите Германии сообщало о небольшом повышении показателей радиоактивности воздуха над Европой. Тогда шесть станций в Германии и несколько станций в Австрии и Италии нашли в пробах воздуха некоторое количество рутения-106. Выдвигалось предположение, что источник загрязнения находился на Южном Урале.

На этой неделе Росгидромет опубликовал данные мониторинга проб, отобранных в сентябре, подтверждающие повышение уровня радиоактивности воздуха в Челябинской области. Из отчета следовало, что рутений сотрудники ведомства обнаружили в пробах в Аргаяше, поселке Новогорный, в Худайбердинске и Метлино. Все эти населенные пункты находятся недалеко от производственного объединения «Маяк»(принадлежит госкорпорации «Росатом»), ведущем переработку отработавшего ядерного топлива. На самом предприятии и власти региона опровергли подозрения, что именно с «Маяком» связан выброс рутения.

В «Росатоме» напомнили, что рутений-106 не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии. То есть его появление в атмосфере можно объяснить только техногенной природой, отметили в госкорпорации.

Институт безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН и Российская национальная комиссия по защите от радиационного риска отмечали, что обнаруженные уровни рутения-106 в атмосфере оказались на несколько порядков (до 10 тысяч раз) ниже разрешенных объемов и, таким образом, были совершенно безопасными для людей и окружающей среды. Тем не менее эти структуры выступили с инициативой создания независимой комиссии ученых, которые могли бы установить причину появления этого радионуклида, заявили в «Росатоме».

Ранее в госкорпорации подтвердили, что все объекты атомной отрасли России, а также предприятия ядерного оружейного комплекса работали и работают в штатном режиме. Никаких радиационных инцидентов на объектах отрасли не зафиксировано. Радиационный фон вокруг всех объектов атомной отрасли РФ находится в пределах естественных многолетних значений и соответствует природному радиационному фону, заверили в «Росатоме», подчеркнув, что доказано отсутствие связи между появлением рутения-106 и деятельностью предприятий отрасли.

«Тем не менее, научная и экологическая общественность, депутатский корпус и СМИ заинтересованы в установлении причин попадания этого изотопа в атмосферу Земли», — говорится в сообщении ведомства.

В состав комиссии, которая разберется в причинах инцидента, войдут представители российских и европейских научных организаций, надзорных органов, специалисты-атомщики. Комиссия проведет повторный анализ данных мониторинга контроля радиационной обстановки, создаст компьютерные модели, восстанавливающие картину распространения и движения воздушных масс, при необходимости проведет дополнительные исследования и проверки.

Напомним, сообщения о повышения уровня радиоактивности воздуха получили широкий общественный резонанс, заинтересовались им и власти. Как стало известно накануне, Ростехнадзор провел проверку ПО «Маяк». Было установлено, что на предприятия удельная активность радионуклидов в приземном воздухе, включая удельную активность изотопа рутений-106, не превышала допустимых и контрольных уровней.

Ситуацию с рутением комментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти пока не располагают информацией ни от одного ведомства о каких-либо причинах, аварийных ситуациях, которые могли бы привести к подобному выбросу.

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