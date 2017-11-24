Погода +3oC
$330
390.72
5.65
Опубликовано: Пт, Ноя 24th, 2017
0 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске полиция подтвердила, что скоростемер осенью выписал штрафов в 10 раз больше обычного

Новые подробности появились сегодня в ситуации со скоростемером, неисправность которого хотят доказать уральские водители. В октябре и в ноябре этот аппарат действительно оштрафовал в 10 раз больше водителей чем за все другие месяцы.

Статистика выявленных скоростемерами в Уральске нарушений, продемонстрированных Талгатом Ахаевым

Об этом стало известно сегодня, 24 ноября в ходе брифинга управления административной полиции ЗКО. По требованию водителей заместитель начальника ДВД ЗКО Талгат Ахаев продемонстрировал статистическую выписку о количестве зафиксированных фактов превышения скорости скоростемером на улице Чагано-Набережная. По данным полиции этот аппарат с начала октября и за две недели ноября зафиксировал более 1000 фактов превышения скорости, в то время как за все остальные месяца с начала года общее количество таких фактов составило 51.
— Это ничего не значит. Скоростемер исправен и водителям следует оплатить выписанные штрафы, — сказал Талгат Ахаев во время пресс-конференции. При этом он не смог объяснить в связи с чем на этом участке дороги произошел такой всплеск зафиксированных нарушений.
Екатерина Литвякова.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-11-24
Утром3 ℃
Днем3 ℃
Вечером0.92 ℃
Ночью-2.02 ℃
Влажность99 %
ДавлениеhPa 1022.23
Скорость ветра4.71 м/с
2017-11-25
Утром-2.82 ℃
Днем-2.01 ℃
Вечером-4.43 ℃
Ночью-4.86 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1033.33
Скорость ветра2.62 м/с