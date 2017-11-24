В Уральске полиция подтвердила, что скоростемер осенью выписал штрафов в 10 раз больше обычного

Новые подробности появились сегодня в ситуации со скоростемером, неисправность которого хотят доказать уральские водители. В октябре и в ноябре этот аппарат действительно оштрафовал в 10 раз больше водителей чем за все другие месяцы.



Об этом стало известно сегодня, 24 ноября в ходе брифинга управления административной полиции ЗКО. По требованию водителей заместитель начальника ДВД ЗКО Талгат Ахаев продемонстрировал статистическую выписку о количестве зафиксированных фактов превышения скорости скоростемером на улице Чагано-Набережная. По данным полиции этот аппарат с начала октября и за две недели ноября зафиксировал более 1000 фактов превышения скорости, в то время как за все остальные месяца с начала года общее количество таких фактов составило 51.

— Это ничего не значит. Скоростемер исправен и водителям следует оплатить выписанные штрафы, — сказал Талгат Ахаев во время пресс-конференции. При этом он не смог объяснить в связи с чем на этом участке дороги произошел такой всплеск зафиксированных нарушений.

Екатерина Литвякова.