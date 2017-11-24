В Уральске взят под стражу экс-атаман казачьей молодежи

Экс-атаман молодежного крыла уральского общества казаков Намик Байрамов обвиняется в растлении малолетних. Вечером, 24 ноября, он был арестован судом на время расследования уголовного расследования.

Намик Байрамов был задержан полицией во вторник. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 124 части 2 УК РК «»Растление малолетних родителем, педагогом либо иным лицом, на которых законом возложены обязанности по его воспитанию». По предварительной информации поводом для возбуждения уголовного дела послужило непристойное видео, снятое Намиком Байрамовым и выложенное им в социальную сеть. Вечером 24 ноября следственный судья Раушан Исмаилова, рассмотрев ходатайство следователя, вынесла постановление об аресте 32-летнего Намика Байрамова сроком на 2 месяца.

Вместе с Намиком Байрамовым суд взял под стражу и некоего гражданина Курноскина 1966 года рождения. Он обвиняется по той же 124 статье УК РК только части 1. Подробности дела пока не разглашаются в интересах потерпевшей стороны.

Напомним, что Намик Байрамов летом этого года попадал в поле зрения прессы, после того как спровоцировал драку с журналистом Санатом Урналиевым. Тогда он вместе с неким Сергеем Бакасовым выследили собственного корреспондента Радио Свобода в ЗКО Саната Урналиева и спровоцировали ссору, в результате которой журналист ударил Сергея Бакасова. На другой день Намик Байрамов и Сергей Бакасов подали в полицию заявление с требованием возбудить в отношении Саната Урналиева уголовное дело по статье «Хулиганство». Спустя два месяца прокуратура прекратила уголовное расследование с формулировкой: «Уголовное дело в отношении Саната Урналиева прекращено за отсутствием состава преступления. В действиях потерпевшего и свидетеля Байрамова установлены признаки провокации».

Кроме того Намик Байрамов фигурирует в нашумевшем деле об убийстве двух пенсионеров в Уральске. Там он проходит в качестве свидетеля.

Лукпан Ахмедьяров