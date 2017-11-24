Загадочный госпереворот в Луганске показывает напряженность внутри российской власти

Сепаратисты Востока Украины поносят друг друга — Москва, возможно, намеревается перетасовать карты в Донбассе, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Стефан Сиохан.

За время поддержания своей изоляции самопровозглашенная Луганская народная республика (пророссийская), воюющая против Украины, переживает эпизод наибольшего кризиса, который способен привести к столкновению различных сепаратистских группировок. В ходе событий, приближающихся к путчу, руководитель ЛНР Игорь Плотницкий вот-вот будет вытеснен своим министром внутренних дел, и их дуэль высвечивает трения в недрах российских силовых структур, являющихся истинными покровителями сепаратистов, говорится в статье.

Начиная с понедельника во втором бастионе Донбасса наблюдается непривычная полувоенная активность. С самого начала войны Луганск известен непрозрачностью местной политической сцены и кровавыми сведениями счетов между пророссийскими лидерами на фоне высокодоходной контрабанды. Плотницкий, ставший лидером после убийств его соперников Алексея Мозгового и Александра Беднова, сам тоже подвергся покушению в августе 2016 года, напоминает автор.

На этот раз его власть оспаривается амбициозным министром внутренних дел ЛНР Игорем Корнетом, которого он попытался отправить в отставку в понедельник. Незамедлительно центр города и административные здания оказались оцеплены вооруженными людьми в форме без опознавательных знаков, продолжает журналист.

Во вторник специальная миссия наблюдателей ОБСЕ заметила «30 транспортных средств, включая бронетанковые». В тот же вечер свидетельствами очевидцев было подтверждено, что колонна военного транспорта направлялась из Донецкой республики в Луганскую, говорится в статье. «Донецкие войска поддерживают Корнета, и их развертывание, вероятно, означает конец проекта «Луганск», с тем чтобы добиться создания объединенной республики», — комментирует эксперт по этому досье украинский журналист Юрий Зоря.

В четверг люди Игоря Корнета силой арестовали генерального прокурора Луганской республики, верного Плотницкому. Российское издание «Новая газета» располагает информацией о том, что Игорь Плотницкий в составе моторизированной колонны бежал в Россию. Вмешательство спецназовцев из Донецкой республики подтверждено, что придает этой микрореволюции политический смысл, отмечает Сиохан.

Плотницкий является преданным человеком Владислава Суркова — этот специальный советник Владимира Путина считается «реальным президентом» Донецка и Луганска, утверждает автор. Органы полиции двух «зачаточных» государств связаны с российской ФСБ, и офицеры российской армии в 2015 и 2016 годах участвовали в формировании армий двух республик, объединяя там множество местных военизированных группировок.

«Переворот мог явиться попыткой ФСБ усилить свои позиции на этой территории», — считает Юрий Зоря, уроженец Луганска. Другое возможное объяснение: не исключено, что Москва попыталась перетасовать карты своих протекторатов в Донбассе, пишет Сиохан. Этой осенью произошло несколько встреч между Владиславом Сурковым и Куртом Волкером, спецпредставителем США по Украине. Цель: создание новой миссии ООН по поддержанию мира.

«Этот переворот мог бы стать инсценировкой для прикрытия развертывания российских войск, которые впоследствии Путин предложит в качестве миротворческих сил», — считает один источник, близкий к досье, описывая сценарий, которого опасаются на Украине.

В Киеве это дело находится под пристальным вниманием. Во вторник Петр Порошенко созвал внеочередное заседание военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины. После заседания он заявил, что «украинская армия готова ко всем возможным сценариям». Правда, главные действующие лица конфликта связаны Минскими соглашениями, но если сепаратисты дерутся друг с другом, то Киев может попытаться перехватить инициативу, предполагает Сиохан.

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