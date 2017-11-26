Погода на 27 ноября в Уральске и Аксае

В ближайшие сутки погода будет пасмурной, без осадков.

иллюстративное фото из открытых источников

В ночь на 27 ноября в Уральске ожидается небольшой снег, сообщает GISmeteo, температура воздуха опустится до -2 градусов.

Днём воздух прогреется до 0, будет пасмурно, без осадков. Влажность воздуха 70-75 процентов. Ветер северный/северо-восточный. К вечеру похолодает до -3 и прояснится. Ночью столбик термометра опустится до -4 градусов.

В Аксае в ночь на понедельник похолодает до -1 градуса. Ожидается небольшой снег.

Днём будет облачно, с прояснениями. Температура воздуха 0/-2 градуса. Важность воздуха до 70 процентов. Ветер восточный. К вечеру прояснится, температура воздуха опустится до -3 градусов.