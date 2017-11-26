Погода -3oC
$330.39=
392.04=
5.65=
Опубликовано: Вс, Ноя 26th, 2017
3 ЗКО / Картина дня

Погода на 27 ноября в Уральске и Аксае

В ближайшие сутки погода будет пасмурной, без осадков.

иллюстративное фото из открытых источников

В ночь на 27 ноября в Уральске ожидается небольшой снег, сообщает GISmeteo, температура воздуха опустится до -2 градусов.

Днём воздух прогреется до 0, будет пасмурно, без осадков. Влажность воздуха 70-75 процентов. Ветер северный/северо-восточный. К вечеру похолодает до -3 и прояснится. Ночью столбик термометра опустится до -4 градусов.

В Аксае в ночь на понедельник похолодает до -1 градуса. Ожидается небольшой снег.

Днём будет облачно, с прояснениями. Температура воздуха 0/-2 градуса. Важность воздуха до 70 процентов. Ветер восточный. К вечеру прояснится, температура воздуха опустится до -3 градусов.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-11-26
Утром-3 ℃
Днем-3 ℃
Вечером-3 ℃
Ночью-2.96 ℃
Влажность85 %
ДавлениеhPa 1036.99
Скорость ветра4.18 м/с
2017-11-27
Утром-2.34 ℃
Днем-1.84 ℃
Вечером-3.19 ℃
Ночью-3.74 ℃
Влажность90 %
ДавлениеhPa 1035.84
Скорость ветра3.31 м/с