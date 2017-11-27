Казахстан признан самым пострадавшим от голодомора

Институт демографии НАН Украины опубликовал данные о потерях СССР во время голодомора в 1932-1934 годах. По их данным, за 3 года погибли 8,7 млн. человек, передает unian.net.

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По словам главного научного сотрудника Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Натальи Левчук, первое место по уровню относительных потерь занимает Казахстан (22,4%), на втором — Украина (13,3%), далее — Россия (3,2%), Беларусь (1,3%), а страны Закавказья и Средней Азии — еще меньше.

Таким образом, в Казахстане от голода погибло около 2 млн. человек.

Ученый также объяснила, что имеется в виду, когда речь идет о потерях от голодомора, и как они оцениваются.

«Потери от голода — это не все умершие за это время, а их избыток. То есть это разница между реальным числом умерших во время голода и их ожидаемым количеством, которое могло бы быть при отсутствии голода», — сказала Левчук.

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