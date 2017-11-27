Эпидемиологи: «Отравления не было»
Ни врачи, ни эпидемиологи ЗКО не смогли установить причину, по которой школьники из Кызылтала обратились в больницу с признаками отравления.
Причину отравления школьников в ЗКО врачи ищут в воздухе
Врачи подтвердили, что дети в Берёзовке пострадали от токсического вещества
— Отравления не было, — говорит заместитель руководителя Департамента охраны общественного здоровья Сергей Щербина. — Всего у троих детей был подтверждён диагноз «гастрит», у двоих — «фарингит». Остальные дети были отпущены домой. Скорее всего, сыграл психологический фактор. Одному ребёнку стало плохо, а остальные поехали «по дружбе».
Напомним, что 20 ноября 22 ученика Кызылталской школы обратились с признаками отравления в Бурлинскую ЦРБ. На следующий день руководитель облздрава Канат Тосекбаев собрал брифинг, где сообщил журналистам, что по факту массового отравления детей проводятся исследования и выявляется причина отравления. Сегодня утром, 27 ноября, пресс-секретарь облздрава сообщил, что все проведённые анализы не выявили источника отравления, и теперь будут исследовать пробы воздуха. Однако позже эту информацию опроверг Нурданат Беркингали, замруководителя Управления здравоохранения ЗКО.
Мария Мельникова