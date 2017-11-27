Погода -1oC
$330.65
394.5
5.68
Опубликовано: Пн, Ноя 27th, 2017
179 ЗКО / Картина дня

Эпидемиологи: «Отравления не было»

Ни врачи, ни эпидемиологи ЗКО не смогли установить причину, по которой школьники из Кызылтала обратились в больницу с признаками отравления.

Иллюстративное фото

Причину отравления школьников в ЗКО врачи ищут в воздухе

Врачи подтвердили, что дети в Берёзовке пострадали от токсического вещества

— Отравления не было, — говорит заместитель руководителя Департамента охраны общественного здоровья Сергей Щербина. — Всего у троих детей был подтверждён диагноз «гастрит», у двоих — «фарингит». Остальные дети были отпущены домой. Скорее всего, сыграл  психологический фактор. Одному ребёнку стало плохо, а остальные поехали «по дружбе».

Напомним, что 20 ноября 22 ученика Кызылталской школы обратились с признаками отравления в Бурлинскую ЦРБ. На следующий день руководитель облздрава Канат Тосекбаев собрал брифинг, где сообщил журналистам, что по факту массового отравления детей проводятся исследования и выявляется причина отравления. Сегодня утром, 27 ноября, пресс-секретарь облздрава сообщил, что все проведённые анализы не выявили источника отравления, и теперь будут исследовать пробы воздуха. Однако позже эту информацию опроверг Нурданат Беркингали, замруководителя Управления здравоохранения ЗКО.

Пятеро из отравившихся школьников ЗКО до сих пор в больнице

В ЗКО 22 школьников экстренно доставили в больницу с признаками отравления

Мария Мельникова

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-11-27
Утром-1 ℃
Днем-1 ℃
Вечером-3.13 ℃
Ночью-3.08 ℃
Влажность86 %
ДавлениеhPa 1034.95
Скорость ветра3.15 м/с
2017-11-28
Утром-6.28 ℃
Днем-1.64 ℃
Вечером-5.4 ℃
Ночью-10.08 ℃
Влажность95 %
ДавлениеhPa 1038.17
Скорость ветра3.42 м/с