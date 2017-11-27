Финал чемпионата Казахстана по кикбоксингу прошёл в Уральске (ФОТО)

Прошедший в минувшие выходные финал Казахстана по кикбоксингу стал особенно напряженным для его участников. Ведь молодые спортсмены боролись не только за чемпионский титул, но и за норматив мастера спорта РК.

Один из спаррингов участников финала чемпионата Казахстана

Финал чемпионата Казахстана по кикбоксингу среди юношей и девушек 1999-2000 годов рождения прошёл 25-26 ноября в спорткомплексе «Арман» в Зачаганске. В соревнованиях участвовали сильнейшие кикбоксёры всего Казахстана. Всего было 157 участников.

Илья Заможний из Актобе взял золото в категории 57 кг

Тайм-аут одного из боёв, тренеры дают наставления спортсмену.

— В Уральске первая секция кикбоксинга открылась в 2005 году, в ноябре. На тот момент кикбоксинга, как спорта, в городе не было. Были только отдельные спортсмены, которые тренировались сами. А мы открыли первый клуб, «К1» назывался. Потом ученики клуба начали открывать свои школы. Сейчас в области 5 секций (4 в городе и одна в Казталовке). Сейчас у нас много чемпионов. Андрей Смирнов. Президент Федерации Кикбоксинга Западно-Казахстанской области

— Этот чемпионат проводился при поддержке управления физкультуры и спорта ЗКО, — отмечает Андрей Смирнов, — К сожалению, спонсоров, готовых выделить деньги на спортивные мероприятия, сейчас найти непросто. Сейчас все спортивные мероприятия проводятся за счёт облспорта, обмундирование покупают сами спортсмены.

Каждый бой — это большая нагрузка. Спортсмены устают не только физически, но и морально.

В первый соревновательный день на ринге выступали девушки в 12 весовых категориях. Примечательно, что среди призёров соревнований нет ни одной представительницы нашей области. Сильнейшими по праву можно назвать спортсменок Южного Казахстана – они стали лучшими в семи весовых категориях.

Кикбоксинг — травмоопасный вид спорта. Часто спортсмены получают травмы.

Один из спортсменов получил серьёзную травму. Его увезли на «скорой» в местную больницу.

На следующий день на ринге встречались юноши. Западно-Казахстанскую область представляли два спортсмена – Ержан Рахимгалиев в весовой категории 61 кг и Арнур Нурболатов в весовой категории 91 кг. Ержан Рахимгалиев завоевал «бронзу» в бое с Никитой Суходол из Актобе. Арнур в упорной борьбе уступил «золото» карагандинцу Маулетбаю Захарченову.

Однако, не смотря на травмоопасность, кикбоксинг популярен среди девушек.

Мольдир Кенжетаева, бронзовый призёр. Мольдир Кенжетаева, 23 года: — Для меня кикбоксинг — это красивый вид спорта. Он выглядит очень грациозно. Когда я впервые увидела, как на стадионе парни тренируются, меня заворожило это зрелище — бой с тенью. Я решила в тот момент, что тоже хочу заниматься. И уговорила тренера взять меня в секцию, хотя, девушек в группе не было. В первое же соревнование я взяла «бронзу». Ни с чем не сравнить эти ощущения — такой прилив адреналина.

Кикбоксинг — это не только спарринг, единоборство, это воспитание силы духа, воли, — говорит Мольдир Кенжетаева. Поэтому, считает Мольдир, девушкам не стоит боятся этого спорта.

Чтобы избежать серьёзных травм спортсмены надевают спецзащиту — щитки на голени, пах. На ногах специальные мягкие буфы. На голове — защитный шлем.

Кикбоксинг — один из видов контактного единоборства, объединивший в себе технику кулачного боя (позаимствовано из европейского бокса) и ударов ногами (взято из восточных единоборств). Кикбоксинг иногда называют «бокс с ногами» — очень точное определение! В кикбоксинге порядка десяти разделов, каждый имеет свои особенности. Эти особенности различаются местом нанесения ударов по телу противника, углом разворота туловища при нанесении ударов, амплитудой, дистанцией от противника, качеством и количеством ударов.

В этом чемпионате приняли участие спортсмены в нескольких весовых категориях — от 51 кг до 91+ кг. В каждой весовой категории выявляется победитель, который становится мастером спорта.

Награждение призёров чемпионата. На пьедестале — победители.

Мария МЕЛЬНИКОВА

фото: Ерсин МЕРХАНОВ