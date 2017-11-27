Погода на ближайшие сутки в Уральске и Аксае

28 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

иллюстративное фото

В Уральске, по сообщению GISmeteo, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днём составит 0/-1 градус. Влажность воздуха составит 70-75 процентов. Ветер северо-восточный. Ночью прояснится, температура опустится до -4 градусов.

В Аксае днём температура воздуха прогреется до +1 градуса. День обещает быть ясным. Влажность составит 65-70 процентов. Ветер будет восточный. Ночью прояснится, температура воздуха опустится до -5 градусов.