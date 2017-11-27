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Опубликовано: Пн, Ноя 27th, 2017
83 ЗКО / Картина дня

Погода на ближайшие сутки в Уральске и Аксае

28 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

иллюстративное фото

В Уральске, по сообщению GISmeteo, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днём составит 0/-1 градус. Влажность воздуха составит 70-75 процентов. Ветер северо-восточный. Ночью прояснится, температура опустится до -4 градусов.

В Аксае днём температура воздуха прогреется до +1 градуса. День обещает быть ясным. Влажность составит 65-70 процентов. Ветер будет восточный. Ночью прояснится, температура воздуха опустится до -5 градусов.

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2017-11-27
Утром-2 ℃
Днем-2 ℃
Вечером-2 ℃
Ночью-2.28 ℃
Влажность87 %
ДавлениеhPa 1035.33
Скорость ветра3.78 м/с
2017-11-28
Утром-5.79 ℃
Днем-1.64 ℃
Вечером-5.4 ℃
Ночью-10.08 ℃
Влажность95 %
ДавлениеhPa 1038.17
Скорость ветра3.42 м/с