Президент Литвы подписала «закон Магнитского»

С 2018 года в Литву запрещен въезд десяткам иностранцев, связанных с «отмыванием» денег, нарушением прав человека и коррупцией.

Даля Грибаускайте

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала «закон Магнитского», предусматривающий с 2018 года запрет на въезд в страну иностранцам, связанным с «отмыванием» денег, нарушением прав человека и коррупцией. Как сообщается на сайте литовского правительства, в понедельник, 27 ноября, Грибаускайте руководствовалась верховенством закона и уважением к правам человека.

По словам президента, принимая этот закон, Литва вместе с международным сообществом говорит «нет» нарушениям прав человека, «грязным деньгам» и нарушению законов. «Верховенство закона и уважение прав человека — неотъемлемая часть правового государства. Те, кто попирает общепринятые права и свободы человека, обязаны знать, что в демократическом мире они нежелательны», — сказано в пресс-релизе литовского правительства.

Кого не пустят в Литву?

Принятый 16 ноября сеймом Литвы, закон предусматривает, что решение запретить таким иностранцам въезд в Литву по предложению министра иностранных дел будет принимать министр внутренних дел. В законе установлена возможность не сообщать включенному в список нежелательных лиц иностранцу о принятом в отношении него решении, если это может навредить интересам общественной и государственной безопасности и обороны.

Сейм принял также резолюцию с фамилиями 44 лиц, которые могут быть включены в «список Магнитского». Речь идет, в основном, о гражданах РФ, в том числе главе Следственного комитета Александре Бастрыкине, замглаве Следственного комитета при МВД генерал-майоре Олеге Логунове, нескольких судьях, участвовавших в процессе по делу юриста Сергея Магнитского.

Литва стала четвертым государством в мире, принявшим подобный закон. Ранее «закон Магнитского» был принят в США, Эстонии и Канаде.

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