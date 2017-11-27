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Опубликовано: Пн, Ноя 27th, 2017
1 256 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Причину отравления школьников в ЗКО врачи ищут в воздухе

Результаты исследований показали, что отравление детей не было пищевым. Также не обнаружены кишечные палочки. Санэпидемиологи будут исследовать пробы воздуха.

Иллюстративное фото

Как сообщили в Управлении здравоохранения области, теперь на исследование возьмут пробы воздуха, чтобы выявить источник отравления школьников.

Напомним, что 20 ноября 22 ученика Кызылталской школы были доставлены в районную Бурлинскую больницу с признаками острого отравления. Село Кызылтал находится вблизи месторождения Карачаганак, где ранее уже были зафиксированы отравления школьников.

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— Исследования показали, что пищевое отравление не выявлено, — сообщил пресс-секретарь облздрава Саламат Ералин. — В молоке, масле, сыре и яблоках источника отравления не обнаружено.

В тот день, сообщили врачи, дети ели молочную рисовую кашу и яблоки. По всем продуктам результат исследований дал отрицательный результат. Также были проведены 40 экспертиз на наличие кишечных палочек. Анализы были взяты с посуды, одежды работников кухни и столовой, инвентаря. Все результаты отрицательные. Из 5 обследованных сотрудников столовой ни у одного не выявлены источники инфекций или отравления.

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3 комментария
  1. набухался в выходные says:
    27 ноября 2017 в 13:41

    У многих аксайских детишек аллергические заболевания. Пора бы уже в Аксае и близлежащим сёлам всем местным жителям ввести надбавку в 30% к зарплатам. На лекарства и обследования детей много денег уходит из семейного бюджета

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  2. Рутений says:
    27 ноября 2017 в 13:45

    рутений?

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  3. Alikhan says:
    27 ноября 2017 в 15:05

    Все знают что кызылтал находится дальше чем Аксай от карачаганака, вот спрашивается почему дети в 6 школах Аксай все ещё не отравились? Для УН виноват как всегда карачаганак или это новое драма щоу у вас

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