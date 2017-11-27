Причину отравления школьников в ЗКО врачи ищут в воздухе

Результаты исследований показали, что отравление детей не было пищевым. Также не обнаружены кишечные палочки. Санэпидемиологи будут исследовать пробы воздуха.

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Как сообщили в Управлении здравоохранения области, теперь на исследование возьмут пробы воздуха, чтобы выявить источник отравления школьников.

Напомним, что 20 ноября 22 ученика Кызылталской школы были доставлены в районную Бурлинскую больницу с признаками острого отравления. Село Кызылтал находится вблизи месторождения Карачаганак, где ранее уже были зафиксированы отравления школьников. Массовое отравление детей в поселке Березовка под Карачаганаком. Как это было (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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В ЗКО 22 школьников экстренно доставили в больницу с признаками отравления — Исследования показали, что пищевое отравление не выявлено, — сообщил пресс-секретарь облздрава Саламат Ералин. — В молоке, масле, сыре и яблоках источника отравления не обнаружено.

В тот день, сообщили врачи, дети ели молочную рисовую кашу и яблоки. По всем продуктам результат исследований дал отрицательный результат. Также были проведены 40 экспертиз на наличие кишечных палочек. Анализы были взяты с посуды, одежды работников кухни и столовой, инвентаря. Все результаты отрицательные. Из 5 обследованных сотрудников столовой ни у одного не выявлены источники инфекций или отравления. Пятеро из отравившихся школьников ЗКО до сих пор в больнице В Уральске у медработника детского сада обнаружили туберкулез

Мария МЕЛЬНИКОВА