Причину отравления школьников в ЗКО врачи ищут в воздухе
Результаты исследований показали, что отравление детей не было пищевым. Также не обнаружены кишечные палочки. Санэпидемиологи будут исследовать пробы воздуха.
Как сообщили в Управлении здравоохранения области, теперь на исследование возьмут пробы воздуха, чтобы выявить источник отравления школьников.
Напомним, что 20 ноября 22 ученика Кызылталской школы были доставлены в районную Бурлинскую больницу с признаками острого отравления. Село Кызылтал находится вблизи месторождения Карачаганак, где ранее уже были зафиксированы отравления школьников.
Врачи подтвердили, что дети в Берёзовке пострадали от токсического вещества
— Исследования показали, что пищевое отравление не выявлено, — сообщил пресс-секретарь облздрава Саламат Ералин. — В молоке, масле, сыре и яблоках источника отравления не обнаружено.
В тот день, сообщили врачи, дети ели молочную рисовую кашу и яблоки. По всем продуктам результат исследований дал отрицательный результат. Также были проведены 40 экспертиз на наличие кишечных палочек. Анализы были взяты с посуды, одежды работников кухни и столовой, инвентаря. Все результаты отрицательные. Из 5 обследованных сотрудников столовой ни у одного не выявлены источники инфекций или отравления.
Мария МЕЛЬНИКОВА
У многих аксайских детишек аллергические заболевания. Пора бы уже в Аксае и близлежащим сёлам всем местным жителям ввести надбавку в 30% к зарплатам. На лекарства и обследования детей много денег уходит из семейного бюджета
рутений?
Все знают что кызылтал находится дальше чем Аксай от карачаганака, вот спрашивается почему дети в 6 школах Аксай все ещё не отравились? Для УН виноват как всегда карачаганак или это новое драма щоу у вас