Скоростемеры в Уральске: деньги уходят в оффшорную компанию

Противостояние между водителями и полицией в Уральске выявило шокирующую подробность — компания, которая устанавливает в Казахстане стационарные скоростемеры, принадлежит офшорной компании, зарегистрированной на Кипре.

Об этом стало известно после того, как инициативная группа водителей, которая настаивает на неисправности одного из скоростемеров в Уральске, решила провести свое расследование. В частности, после пресс-конференции заместителя начальника ДВД ЗКО Талгата Ахаева выяснилось, что все стационарные скоростемеры в Уральске устанавливает и обслуживает некое ТОО «Научно-технический центр «Новые проекты», зарегистрированное в Астане. Однако сама компания принадлежит некой Midagi Holding Ltd, зарегистрированной в городе Строволос на острове Кипр, известном как самая большая офшорная зона мира, где регистрируют компании, для того чтобы избежать налогов в своих странах.

Еще более интересная информация выяснилась при проверке истории ТОО «Научно-технический центр «Новые проекты». В частности, с момента своего появления эта компания всегда имела в числе своих учредителей только оффшорные компании. В частности, с 2009 года единственным учредителем этой компании являлась иностранная фирма «Abaco Development Inc». С 2011 года учредителем стала компания Midagi Holding B.V. с регистрацией в Голландии, а с 2014 года учредителем стала компания Midagi Holding Ltd, дислоцирующаяся на Кипре.

При этом нельзя утверждать, что ТОО «Научно-технический центр «Новые проекты» вообще не платит налоги. По информации сайта комитета госдоходов, за последние 5 лет ТОО заплатило, в общей сложности, 623 625 000 тенге. Учитывая, что некоторая часть прибыли уходит на счета кипрской компании, остается догадываться, сколько на самом деле зарабатывает компания.

Напомним, что скоростемеры в Уральске оказались в центре внимания общественности после того, как в начале ноября около сотни водителей города обратили внимание на то, что скоростемер на улице Чагано-Набережной фиксирует превышение скорости водителей, которые двигаются с положенной скоростью. Позже полиция выступила с заявлением о том, что скоростемер исправен и штрафы начислены обоснованно. В свою очередь, водители обращают внимание на то, что этот скоростемер в октябре и ноябре зафиксировал превышение скорости в 40 раз больше, чем за все предыдущие месяцы с начала года.