СМИ узнали размер «золотого парашюта» для Мугабе

Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе по соглашению об отставке получит в общей сложности около $10 млн, при этом за ним до конца жизни сохранится зарплата президента — около $150 тыс., рассказали источники The Guardian.

Роберт Мугабе (Фото: Zhang Yuliang / Xinhua / Global Look Press)

Золотой парашют» бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе составит в общей сложности не менее $10 млн, рассказал изданию The Guardian высокопоставленный чиновник в Зимбабве, знакомый с деталями соглашения.Точные суммы неизвестны, отмечает издание. Однако источник рассказал, что ушедший в отставку президент получит наличными около $5 млн немедленно, плюс добавочные платежи, которые будут произведены в течение следующих месяцев.Кроме того, какая-то сумма полагается и его жене Грейс Мугабе, но ее размер неизвестен. За экс-президентом сохранят его зарплату — $150 тыс., его жена будет получать половину этой суммы.Подробнее на

Супружеская чета Мугабе сможет пользоваться своим особняком в Хараре, государство будет оплачивать все их расходы на медицину, охрану, обслуживающий персонал и зарубежные путешествия.

Представители оппозиции, отмечает издание, выступили против этой сделки, назвав ее неконституционной.

Еще один источник рассказал, что соглашение было достигнуто на переговорах между близкими к бывшему первому вице-президенту Эммерсону Мнангагве политиками и представителями Мугабе. В пятницу, 24 ноября, Мнангагва официально принес присягу и вступил в должность президента страны.

После того​ как военные 5 ноября поместили президента Мугабе под домашний арест, представители Вооруженных сил несколько раз объявляли, что глава государства объявит о своей отставке. Однако Мугабе не делал этого. О его отставке было объявлено только после того, как парламент запустил процедуру импичмента.

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