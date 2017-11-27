В Уральске сотрудники «Батыс Су Арнасы» отстояли свой профсоюз (ВИДЕО)

412 работников предприятия собрались в ДК «Зенит», чтобы высказать своё доверие профсоюзу и его председателю – Азиле Иликпаевой. Выступление финдиректора Салавата Айбатова, пытавшегося доказать людям, что их профсоюз нелегитимен и председатель избрана незаконно, зал встретил свистом и криками: «Уходи!».

Основанием для массового сбора сотрудников предприятия в зале ДК «Зенит» стало переизбрание профсоюзного комитета ТОО «Батыс Су Арнасы».

— Финансовый директор предприятия Салават Айбатов пытается развалить наш профсоюз, который существует в «Водоканале» уже 52 года, — объяснила позже Азиля Иликпаева, председатель профсоюзного комитета ТОО «Батыс Су Арнасы». – Эту махину он хотел свалить при помощи суда – в июле 2017 года, вместе с тремя работниками предприятия, которые, кстати, не являются членами профсоюза, господин Айбатов подал иск в суд, чтобы признать незаконным перерегистрацию профсоюза «Батыс Су Арнасы» в апреле 2015 года. У нас была техническая описка в документации, и он этим воспользовался – суд признал перерегистрацию нашего профсоюза незаконной. И мы собрали коллектив, для того чтобы в соответствии с законом провести перерегистрацию профсоюза.

Сам Есенжан Шунаев, кстати, тоже член профсоюзного комитета предприятия, в своём выступлении отметил, что со своей стороны исполняет все обязательства коллективного трудового договора. Он пообещал, что на предприятии не будет никаких сокращений.

— В этом году на охрану труда выделено 46 миллионов тенге, на покупку средств защиты, на закуп молока для работников вредного производства, — сказал глава «Батыс Су Арнасы». – И в будущем мы будем увеличивать эту сумму.

Зал одобрительно захлопал.

В следующую минуту организаторы встречи попросили покинуть зал тех, кто не состоит в профсоюзном комитете предприятия, так как у членов профкома были вопросы, которые они хотели обсудить в своём кругу.

Зал заулюлюкал, засвистел: «Айбатов, Петушков, Абдоллов, выходите из зала!».

Но неожиданно тот, кто инициировал иск в суд в отношении профкома «Батыс Су Арнасы», сам выскочил на сцену ДК.

— Человек боится, что я скажу всю правду, — начал свою речь Айбатов, и по залу раздался гул: «Не надо нам этой правды! Уходи! Уходи!».

— Что бы ни говорила председатель профсоюза, решение суда законно, оно вступило в силу. Суд признал, что 15 апреля 2015 года не проходило никакого заседания профсоюза. Всё это фикция. Мы не хотим разгонять профсоюз, он был и будет, не верьте этому. Здесь сидят провокаторы…

— Будьте мужиком, уйдите отсюда! – вышел на сцену один из сотрудников «Батыс Су Арнасы», и зал одобрительно вновь зашумел, засвистел: «Уходи!».

— Да, я уйду, но своё слово я сказал. Суд на нашей стороне. Иликпаева была избрана незаконно, — выкрикнул выступающий.

Под гул возмущённых голосов Салават Айбатов и несколько сопровождавших его человек вышли из зала ДК.

А коллектив «Батыс Су Арнасы» сумел завершить то, ради чего в выходной день собрался, – люди практически единогласно проголосовали «за» создание нового профкома, в котором место председателя заняла Азиля Иликпаева и утвердили состав профкома и ревизионной комиссии.

Среди воздержавшихся от поддержки создания нового профкома был лишь директор «Водоканала» Есенжан Шунаев.

— Имею право, — лаконично объяснил он своё решение.

Со вздохами облегчения от того, что им удалось отстоять свой профком, работники «Батыс Су Арнасы» уходили из ДК «Зенит».

Людмила КАЛАШНИКОВА