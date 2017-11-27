В Уральске сотрудники «Батыс Су Арнасы» отстояли свой профсоюз (ВИДЕО)
412 работников предприятия собрались в ДК «Зенит», чтобы высказать своё доверие профсоюзу и его председателю – Азиле Иликпаевой. Выступление финдиректора Салавата Айбатова, пытавшегося доказать людям, что их профсоюз нелегитимен и председатель избрана незаконно, зал встретил свистом и криками: «Уходи!».
Основанием для массового сбора сотрудников предприятия в зале ДК «Зенит» стало переизбрание профсоюзного комитета ТОО «Батыс Су Арнасы».
— Финансовый директор предприятия Салават Айбатов пытается развалить наш профсоюз, который существует в «Водоканале» уже 52 года, — объяснила позже Азиля Иликпаева, председатель профсоюзного комитета ТОО «Батыс Су Арнасы». – Эту махину он хотел свалить при помощи суда – в июле 2017 года, вместе с тремя работниками предприятия, которые, кстати, не являются членами профсоюза, господин Айбатов подал иск в суд, чтобы признать незаконным перерегистрацию профсоюза «Батыс Су Арнасы» в апреле 2015 года. У нас была техническая описка в документации, и он этим воспользовался – суд признал перерегистрацию нашего профсоюза незаконной. И мы собрали коллектив, для того чтобы в соответствии с законом провести перерегистрацию профсоюза.
Сам Есенжан Шунаев, кстати, тоже член профсоюзного комитета предприятия, в своём выступлении отметил, что со своей стороны исполняет все обязательства коллективного трудового договора. Он пообещал, что на предприятии не будет никаких сокращений.
— В этом году на охрану труда выделено 46 миллионов тенге, на покупку средств защиты, на закуп молока для работников вредного производства, — сказал глава «Батыс Су Арнасы». – И в будущем мы будем увеличивать эту сумму.
Зал одобрительно захлопал.
В следующую минуту организаторы встречи попросили покинуть зал тех, кто не состоит в профсоюзном комитете предприятия, так как у членов профкома были вопросы, которые они хотели обсудить в своём кругу.
Зал заулюлюкал, засвистел: «Айбатов, Петушков, Абдоллов, выходите из зала!».
Но неожиданно тот, кто инициировал иск в суд в отношении профкома «Батыс Су Арнасы», сам выскочил на сцену ДК.
— Человек боится, что я скажу всю правду, — начал свою речь Айбатов, и по залу раздался гул: «Не надо нам этой правды! Уходи! Уходи!».
— Что бы ни говорила председатель профсоюза, решение суда законно, оно вступило в силу. Суд признал, что 15 апреля 2015 года не проходило никакого заседания профсоюза. Всё это фикция. Мы не хотим разгонять профсоюз, он был и будет, не верьте этому. Здесь сидят провокаторы…
— Будьте мужиком, уйдите отсюда! – вышел на сцену один из сотрудников «Батыс Су Арнасы», и зал одобрительно вновь зашумел, засвистел: «Уходи!».
— Да, я уйду, но своё слово я сказал. Суд на нашей стороне. Иликпаева была избрана незаконно, — выкрикнул выступающий.
Под гул возмущённых голосов Салават Айбатов и несколько сопровождавших его человек вышли из зала ДК.
А коллектив «Батыс Су Арнасы» сумел завершить то, ради чего в выходной день собрался, – люди практически единогласно проголосовали «за» создание нового профкома, в котором место председателя заняла Азиля Иликпаева и утвердили состав профкома и ревизионной комиссии.
Среди воздержавшихся от поддержки создания нового профкома был лишь директор «Водоканала» Есенжан Шунаев.
— Имею право, — лаконично объяснил он своё решение.
Со вздохами облегчения от того, что им удалось отстоять свой профком, работники «Батыс Су Арнасы» уходили из ДК «Зенит».
Людмила КАЛАШНИКОВА
Бунт на корабле?
Это заразно. Если и дальше так пойдет, то… прямо страшно сказать-с.
И куда смотрит ДВП? Трудно было вызвать полицию и вышвырнуть из зала какую-то Иликпаеву за попытку социальной разжигания розни между уважаемым человеком Айбатовым и трудовым коллективом?
Между прочим, в том трудовом коллективе полно достойных труженников, которые всегда поддержат руководителей, а не скандалистов.
Для поправочки посмотрите ,кого называют уважаемым человеком в словаре, или у вас плохо с русским языком? По вашему ,если “Айбатов“ уважаемый ,то вы кого из себя представляете ?!
Уважаемый 666 и представитель акимата, и представитель двп, и представители с мигалками, все там были к вашему сведению. Они мирно наблюдали, чем вызвали каплю уважения к себе. Директор тоже вёл себя достойно, чем этот многоуважаемый истерик айбатов, и голосовал за состав профкома, ревкомиссии и сам предлагал кандидатуру, за которого проголосовал коллектив. Директору даже от безысходности и стыда пришлось просить уважаемого человека покинуть зал.))))) Так что, уважаемого человека не стали бы гнать с зала со свистом и криком. А мастер скандала и истерик, к тому же кабинетный герой в водоканале это айбатов. Который вызывает работников потодному и пугает.
Какие наивные эти работники «Батыс Су Арнасы». После того как «наши»-не наши депутаты парламента изменили трудовой кодекс исключительно в пользу работодателя, где работодатель может по своему усмотрению менять условия труда без вашего согласия , то есть делать что угодно, профсоюзы стали совершенно не нужны, ибо они уже ничем не помогу, любого можно уволить, изменив ему условия труда(зарплату, обязанности, график, место работы и многое другое), всё что угодно работодателю и в случае вашего отказа от этих изменений, работодатель может смело вас выкинуть. Раньше менять любые условия труда без согласия работника было нельзя. Профсоюз уже вам ничем не поможет. Ибо всё уже узаконено исключительно в пользу работодателей «нашими» депутатами. Раньше надо было думать, когда голосовали за депутатов. Активнее надо было быть при выборе депутатов, выдвигать свои кандидатуры в парламент. Профсоюзы уже не нужны и беспомощны. Они имитация защиты.
Профсоюз должен быть зубастым, а не карманным. Пессимизм твой от непонимания. Сознание народа нужно будить, а не тушить. Сам превратился в покорного, не зови с собой других.