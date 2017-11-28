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Опубликовано: Вт, Ноя 28th, 2017
51 ЗКО / Картина дня

Погода на ближайшие сутки в Уральске и Аксае

29 ноября в Уральске и Аксае погода будет ясная, без осадков.

иллюстративное фото из открытых источников

В среду, 29 ноября, в Уральске будет ясно, солнечно, сообщает GISmeteo. Температура воздуха будет -2/-3 градуса. Влажность составит 75-80 процентов. Ветер будет северным/северо-восточным. Ночью похолодает до -6 градусов.

В Аксае будет ясно, без осадков. Температура воздуха опустится до -5/-6 градусов. Влажность составит 60-70 процентов. Ветер восточный. Ночью столбик термометра опустится до 6 градусов ниже ноля.

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2017-11-28
Утром-2 ℃
Днем-2 ℃
Вечером-2 ℃
Ночью-4.63 ℃
Влажность89 %
ДавлениеhPa 1038.96
Скорость ветра3.04 м/с
2017-11-29
Утром-8.98 ℃
Днем-2.84 ℃
Вечером-4.59 ℃
Ночью-3.83 ℃
Влажность91 %
ДавлениеhPa 1040.25
Скорость ветра2.05 м/с