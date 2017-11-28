Погода на ближайшие сутки в Уральске и Аксае

29 ноября в Уральске и Аксае погода будет ясная, без осадков.

иллюстративное фото из открытых источников

В среду, 29 ноября, в Уральске будет ясно, солнечно, сообщает GISmeteo. Температура воздуха будет -2/-3 градуса. Влажность составит 75-80 процентов. Ветер будет северным/северо-восточным. Ночью похолодает до -6 градусов.

В Аксае будет ясно, без осадков. Температура воздуха опустится до -5/-6 градусов. Влажность составит 60-70 процентов. Ветер восточный. Ночью столбик термометра опустится до 6 градусов ниже ноля.