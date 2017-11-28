Спорный скоростемер в Уральске этой осенью зафиксировал в 100 раз больше нарушений, чем прошлой

— За октябрь и и по состоянию на 24 ноября 2017 года стационарным скоростемером «Мираж», функционирующий по ул. Чагано-Набережная было зафиксировано 1202 нарушения. За октябрь и ноябрь 2016 этим же скоростемером было зафиксировано 10 нарушений, — сообщил Ахаев.