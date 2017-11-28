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Опубликовано: Вт, Ноя 28th, 2017
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Спорный скоростемер в Уральске этой осенью зафиксировал в 100 раз больше нарушений, чем прошлой

Так, за октябрь-ноябрь этого года скоростемер по улице Чагано-Набережная зафиксировал 1202 превышения скорости. В то время, как за аналогичный период прошлого года – всего 10.

Иллюстративное фото

Об этом в ответе на официальный запрос «УН» сообщил заместитель начальника ДВД ЗКО Талгат АХАЕВ.

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—  За октябрь и и по состоянию на 24 ноября 2017 года стационарным скоростемером «Мираж», функционирующий по ул. Чагано-Набережная было зафиксировано 1202 нарушения. За октябрь и ноябрь 2016 этим же скоростемером было зафиксировано 10 нарушений, — сообщил Ахаев.

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С начала года общее количество предписаний на оплату штрафов за превышение скоростного режима, зафиксированных всеми скоростемерами в Уральске составило 2309. В прошлом же году аналогичных нарушений было 1789.

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Екатерина ЛИТВЯКОВА

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