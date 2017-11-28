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Опубликовано: Вт, Ноя 28th, 2017
489 ЗКО / Картина дня

В Уральске родители-мусульмане проиграли суд по иску к директору школы

Асет Султан, отец ученицы 1-го класса, получил отказ в иске к администрации СОШ №7, которая запрещает девочке ходить на занятия в мусульманском головном уборе.

Судья Масаурова зачитывает решение суда.

Сегодня, 28 ноября, в городском суде №2 было озвучено решение суда по иску Асета СУЛТАНА к директору СОШ №7 Виктору ПРОТАСОВУ.

— В удовлетворении иска о признании неправомерными пунктов правил внутреннего распорядка, ограничивающих права учащихся, которые прикрывают голову платками, а также действий директора школы, предъявляющего меры ограничительного характера по отношению к ученицам, прикрывающим голову, по недопуску несовершеннолетней Султан Сумайя к учебному процессу, отказать, — зачитала судья Гульнар МАСАУРОВА.

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Напомним, что отец первоклашки настаивает, что его дочь носит казахский национальный головной убор — кимешек, но никак не хиджаб. В своих исковых требованиях он просил признать незаконными пункты устава школы и приказа министра образования, по которым девочкам запрещается носить одежду с религиозной атрибутикой в учебном заведении.

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Екатерина ЛИТВЯКОВА

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