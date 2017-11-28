В Уральске родители-мусульмане проиграли суд по иску к директору школы

Напомним, что отец первоклашки настаивает, что его дочь носит казахский национальный головной убор — кимешек, но никак не хиджаб. В своих исковых требованиях он просил признать незаконными пункты устава школы и приказа министра образования, по которым девочкам запрещается носить одежду с религиозной атрибутикой в учебном заведении.