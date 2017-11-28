В Уральске заработают два общественных туалета

За их обустройство взялся один из местных предпринимателей, сообщили в отделе ЖКХ акимата города.

Первый городской клозет будет открыт в начале декабря. Он расположен напротив центрального входа на стадион им. Атояна. Второй аналогичный объект предполагается построить в районе новой площади в 7-ом микрорайоне. Когда начнет работать он, неизвестно. Стоит отметить, что два этих новых общественных туалета – единственные пока на весь Уральск.

При этом чиновники отдела благоустройства сообщили, что для строительства большего числа общественных туалетов в старом городе они не могут найти места, установку биотуалетов считают нецелесообразной, а в новых микрорайонах предусмотреть эти места общественного пользования также не представляется возможным.

Замир УТЕГЕНОВ