В ЗКО будут судить банду, истреблявшую сайгаков
Во главе группировки стоит сотрудник «Охотзоопрома», который, вместе с подельниками, истребил 144 сайги ради 288 рогов. Фамилию главы ОПГ в облпрокуратуре не сообщают.
Речь идёт о группировке, которая долгое время занималась отстрелом сайгаков в области. Задержать их удалось летом этого года. Примечательно, что во главе ОПГ стоял сотрудник «Охотзоопрома».
— Было доказано 11 эпизодов незаконной охоты этой группировки, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. — Общий ущерб, нанесённый преступниками государству, составил 745 миллионов тенге.
В ходе обысков было изъято 288 рогов сайги, сообщает пресс-служба прокуратуры ЗКО, 3,6 миллиона тенге, 4 снегохода, 6 джипов. Также были обнаружены ножи и ножовки со следами крови и частицами рогов сайги.
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истребил 144 сайги ради 288 пар рогов
не знал что у сайги по 2 пары рогов
скоро не одного животного не останется ни в лесах,ни степях,ни в реке все перестреляют, выловят и съедят
Люди одумайтесь это не отдых убивать беззащитных животных,а потом кидать их тушки гнить.
Власть пож.введите очень строгое наказание за браконьерство.