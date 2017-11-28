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Опубликовано: Вт, Ноя 28th, 2017
595 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В ЗКО будут судить банду, истреблявшую сайгаков

Во главе группировки стоит сотрудник «Охотзоопрома», который, вместе с подельниками, истребил 144 сайги ради 288 рогов. Фамилию главы ОПГ в облпрокуратуре не сообщают.

Фото из архива «УН».

Речь идёт о группировке, которая долгое время занималась отстрелом сайгаков в области. Задержать их удалось летом этого года. Примечательно, что во главе ОПГ стоял сотрудник «Охотзоопрома».

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— Было доказано 11 эпизодов незаконной охоты этой группировки, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. — Общий ущерб, нанесённый преступниками государству, составил 745 миллионов тенге.

В ходе обысков было изъято 288 рогов сайги, сообщает пресс-служба прокуратуры ЗКО, 3,6 миллиона тенге, 4 снегохода, 6 джипов. Также были обнаружены ножи и ножовки со следами крови и частицами рогов сайги.

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2 комментария
  1. СССР says:
    28 ноября 2017 в 11:11

    истребил 144 сайги ради 288 пар рогов
    не знал что у сайги по 2 пары рогов

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  2. Уральск says:
    28 ноября 2017 в 11:34

    скоро не одного животного не останется ни в лесах,ни степях,ни в реке все перестреляют, выловят и съедят
    Люди одумайтесь это не отдых убивать беззащитных животных,а потом кидать их тушки гнить.
    Власть пож.введите очень строгое наказание за браконьерство.

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