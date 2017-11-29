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Опубликовано: Ср, Ноя 29th, 2017
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Арестован глава завода «УральскАгроРемМаш»

Военный суд Астаны вынес приговор Гимрану Бисенову в ходе рассмотрения дела о взятке. Срок и статья, по которой был осужден Бисенов, не называется.

на фото Гимран Бисенов

Известно, однако, что руководитель «УральскАгроРемМаш» предстал перед судом Астаны с ещё восемью фигурантами. Среди осужденных — экс-зампред АО «Казахстан инжиниринг» Канат Султанбеков.

«Суд приговорил Каната Султанбекова признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 366 УК РК, с применением части 2 статьи 55 УК РК назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Отбывание наказания в виде лишения свободы Султанбекову назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Меру пресечения в отношении Султанбекова в виде домашнего ареста изменить на содержание под стражей, взять его под стражу в зале суда немедленно, — зачитал приговор судья Баязид Дарибаев.» — передаёт Today.kz.

Гимрану Бисенову и ещё семи осужденным по этому делу судья назначил срок от трёх до семи лет.

Суд проходил в закрытом режиме, об этом ходатайствовали адвокаты подсудимых. Журналистам позволили присутствовать при оглашении приговора.

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» была создана в целях совершенствования системы управления оборонно-промышленным комплексом Казахстана. В состав компании включены предприятия оборонной промышленности и военные заводы Министерства обороны РК. В состав НК «Казахстан инжиниринг» входит уральский завод «Агрореммаш». Компания является холдинговой структурой. Она обеспечивает единые финансовую, производственную и технологическую политики на крупнейших машиностроительных предприятиях, специализирующихся на выпуске специальной и гражданской продукции.

Мария МЕЛЬНИКОВА

Один комментарий
  1. Ереке says:
    29 ноября 2017 в 16:28

    Омир талап етсе, Бари береди! Гимыран агамыз обал болган! Колынан ис келетин адам еди

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