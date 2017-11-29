Два дня в микрорайоне «Строитель» в Уральске не будет воды

Это связано с тем, что в микрорайоне будут проходить работы по переключению на новый водопровод.

Иллюстративное фото

Сообщение об отключении воды опубликовано на сайте ТОО «Батыс Су Арнасы».

— Доводим до сведения, что 29-30 ноября в микрорайоне «Строитель» будут производиться работы по переключению на новый водопровод. Работы производит подрядная организация ТОО «Элит Строй 21» по инвестиционной программе, — говорится в сообщении. — В связи с этим, будет производиться отключение водопровода по адресу: ПНС-1, мкр.Северо-Восток и мкр.№4.

Временно приостановлена подача воды в жилых домах благоустроенного сектора по адресу: мкр. «Строитель», д. №№2, 2/1, 2/2, 5, 19/1, 26/1, 27, 27/1, 29, 30, 33, 33/1, 34, 43; мкр.»Строитель», д. №№23, 47, 39, 19, 20; мкр. №4 д. №№2, 3, 3а, 4, 4а, 10, 10а, 32.

Ориентировочное время проведения работ: 29 ноября — с 10.00 до 13.00 часов и 30 ноября — с 14.00 до 16.00 часов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА