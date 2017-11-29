История со скоростемером в Уральске стала поводом для парламентского запроса

Депутаты обратились к Минфину и МВД с просьбой разобраться в ситуации с офшорными компаниями, участвующими в госзакупках.

«Пару недель назад международное сообщество сотрясал очередной офшорный скандал в рамках публикации так называемого «Райского досье». Очередной скандал, теперь казахстанского масштаба, разгорается в ЗКО. Из материалов в прессе все стационарные скоростемеры в Уральске устанавливает и обслуживает некое ТОО «Научно-технический центр «Новые проекты», владельцем которого является компания, зарегистрированная на Кипре — в крупнейшей офшорной зоне в мире. Таким образом, есть основания полагать, что это ТОО выступает лишь прикрытием для участия в госзакупках офшорных компаний. Примечательно, что клиентами этого ТОО являются департаменты внутренних дел сразу в 13 регионах, что порождает обоснованные вопросы о системном проникновении офшорных схем в деятельность МВД», — заявил депутат Кенес Абсатиров в запросе МВД и Минфину Казахстана. Скоростемеры в Уральске: деньги уходят в оффшорную компанию

Депутат напомнил про отчеты Счетного комитета, по которым госорганы закупали оборудование через Маршалловы острова по цене в три-четыре раза дороже реальной стоимости. Целью таких операций, по его словам, является банальное хищение госсредств, когда указанная трех-четырехкратная разница выводится на офшорные счета и остается там в распоряжении коррумпированных чиновников.

Он напомнил, что фракция партии «Ак жол» еще пять лет назад предложила запретить компаниям, выводящим прибыль через офшорные зоны, участвовать в госзакупках, пользоваться государственными мерами поддержки, включая налоговые льготы, кредитные субсидии и иные преференции. «С учетом последних событий, коррупционных рисков и становящихся регулярными международных коррупционных скандалов, фракция «Акжол» предлагает проверить все сделки по госзакупкам, совершенные департаментами МВД и другими госорганами с ТОО «Научно-технический центр «Новые проекты», на поставку и обслуживание любого оборудования на предмет соответствия ценам на рынке и в случае завышения цен рассмотреть вопрос об отмене таких сделок», — заявил депутат. Также члены партии предложили провести тотальную проверку конечных собственников всех подрядчиков и поставщиков в системе госзакупок и закупок квазигоссектора на предмет наличия среди них компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, а также принять подзаконный акт о введении запрета на участие в госзакупках и закупках квазигоссектора для подрядчиков и поставщиков, имеющих среди своих учредителей офшорные компании, а также о запрете для таких предприятий получения госмер поддержки.

Tengrinews.kz