Назначен новый ректор ЗКАТУ имени Жангир хана

28 ноября на расширенном заседании ученого совета представлен новый ректор Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана, которым стал доктор ветеринарных наук, профессор, академик Аскар Наметов, сообщает сайт МСХ РК.

Ранее до этого назначения он работал руководителем Национального аграного научно-образовательного центра.

нового ректора представили ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Ермек Беделбаевич Кошербаев и заместитель акима ЗКО Багдат Азбаев.

Наметов Аскар Мырзахметович родился в 1963 году. Окончил Московскую ветеринарную академию им.К.И.Скрябина. Работал ассистентом кафедры анатомии Алматинского зооветеринарного института, заместителем декана факультета, председателем учебно-методической комиссии учебно-научно-производственного комплекса, начальником учебного отдела, проректором по учебной и учебно-методической работе Казахского национального аграрного университета, ректором Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова. До сегодняшнего дня был руководителем Национального аграрного научно-образовательного центра. Имеет ряд государственных наград. Автор более 120 научных статей, методических рекомендаций, утвержденных Департаментом ветеринарии МСХ РК, патентообладатель 10 изобретений, которые успешно применяются на производстве и в научных лабораториях. Является одним из авторов первого «Ветеринарного законодательства РК» (в 3-х томах), разработчик 12 государственных стандартов по ветеринарным и животноводческим специальностям для высшего профессионального и специального образования, 10 государственных стандартов по специальностям магистратуры и докторантуры, 20 типовых учебных программ по дисциплинам высшего и послевузовского образования, трех учебников по ветеринарной хирургии.