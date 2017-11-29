В ООН вынесли решение по делу Челаха, осуждённого после ЧП на «Арканкергене»

Комитет ООН по правам человека вынес решение в пользу Владислава Челаха, приговоренного в декабре 2012 года к пожизненному тюремному заключению по обвинению в массовом убийстве, сообщил репортеру Азаттыка адвокат Серик Сарсенов, защищавший Челаха на судебном процессе по делу о массовом убийстве на пограничном посту «Арканкерген».

— Жалоба [Челаха] 7 ноября рассмотрена в Комитете и удовлетворена. И признано, что Казахстан нарушил статью 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, тем самым лишил Челаха права на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство, — говорит адвокат Сарсенов, добавляя, что он пока получил текст решения Комитета ООН (на 13 страницах) на английском языке, но Комитет ООН обещает представить текст данного решения на русском языке как можно скорее.

Сообщение Комитета ООН по правам человека адресовано Светлане Хижниченко, сотруднику Казахстанского бюро по правам человека, которая помогала адвокату Сарсенову подготовить жалобу Челаха в Комитет ООН.

Жалоба Владислава Челаха была принята на рассмотрение Комитетом ООН по правам человека 2 февраля 2015 года. По словам Сарсенова, жалоба содержит около 90 печатных листов с описанием, как он говорит, допущенных нарушений закона. 25 августа Комитет предоставил Казахстану шесть месяцев для предоставления ответа. «Этим письмом они [Комитет ООН] сообщают, что началась коммуникация по жалобе [Челаха]», — говорит юрист Казахстанского бюро по правам человека Светлана Хижниченко.

30 мая 2012 года на сгоревшей заставе «Арканкерген» в Алматинской области на казахстанско-китайской границе были найдены тела 14 пограничников и егеря. В декабре 2012 года рядовой-срочник Владислав Челах, единственный оставшийся в живых из служащих заставы, был приговорен к пожизненному сроку по обвинению в массовом убийстве на «Арканкергене». Челаху были предъявлены обвинения по девяти статьям уголовного кодекса, среди которых главными являются статьи «Убийство двух и более лиц», «Похищение личных вещей», «Похищение секретных документов», «Похищение оружия» и «Незаконное ношение оружия».