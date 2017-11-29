В Уральске во дворе трех жилых домов построят еще одну многоэтажку

Жильцов домов в районе «Айгуль» возмущает, что строительство пятиэтажки планируется на месте детской площадки в их общем дворе.

Рабочий проект нового дома предоставлен акиматом Уральска.

В редакцию «УН» обратилась Надежда ЛОСКУТОВА, которая от имени жильцов домов по ул. Матросова, 56/1, ул. Тюленина, 52 и 50/1 выразила недоумение по поводу того, что никто не согласовывал с ними предстоящее строительство.

— Теперь нашим детям и внукам негде будет играть. На этой площадке каждый день десятки мальчишек гоняют мяч, малыши копаются в песочнице, а зимой родители заливают здесь горку, — рассказала женщина.

Снимок со спутника. Двор, где построят пятиэтажку.

В ответе на официальный запрос редакции «УН», в акимате города ответили, что земельный участок по вышеуказанному адресу был предоставлен во временное землепользование ТОО «Westkaros» на 3 года для строительства многоэтажного жилого дома площадью 0,1768 гектара.

— Так как интересы смежников не затронуты, согласия жильцов не требовалось, — отметили в акимате.

Также, в акимате рассказали, что компания «Westkaros» возведет в этом дворе и детскую игровую площадку, и спортивную площадку.

Екатерина ЛИТВЯКОВА