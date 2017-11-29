Выжившей в пожаре женщине в Уральске собрали более 2 миллионов тенге

Пока самарские врачи борются за жизнь 37-летней Аселим Нигметовой, земляки собирают деньги на ее лечение – на счет поступило уже более двух миллионов тенге. Всего для лечения обгоревшей женщины необходимо около 5 миллионов тенге.

Фото Аселим Нигметовой предоставили родственники женщины.

Сейчас Аселим НИГМЕТОВА находится клинике в Самаре. Туда ее перевезли родственники. Женщина в сознании. Она перенесла одну операцию, и ее готовят к следующей.

— Самарские специалисты сказали, что у Аселим обожжено не 85, а 90 процентов кожи. Но глубоких ожогов не 40 процентов, а меньше, — рассказал родственник пострадавшей Ерлан НИГМЕТОВ. ­ — Ее осмотрели и специалисты узкого профиля, сделали УЗИ всех органов. Травм внутренних органов, переломов у нее нет. Выжившую в пожаре женщину из Уральска будут лечить в Самаре

По словам Ерлана, кормят женщину через зонд, пока еще она дышит через кислородный аппарат, но уже пытается говорить с окружающими. Находится она в реанимационном кабинете, где действует постоянная циркуляция воздуха – это необходимо для скорейшего заживления ран.

— Сыновья сильно переживают за маму. Они записали ей видео-привет на мобильный телефон. А Руслан (супруг Аселим) показал ей его. Она смотрела его трижды, и каждый раз плакала, — сказал Ерлан Нигметов. – Мы верим, что она поправится.

Лечение Аселим Нигметовой займет не меньше года, и деньги за него можно вносить частями. Первую часть – 100 тысяч рублей родственники уже оплатили. Всего на лечение будет необходимо около 5 миллионов тенге.

— После того, как в местных СМИ и социальных сетях опубликовали информацию, что Аселим нужна помощь, многие откликнулись, — рассказал Ерлан. – Уральские учителя, совершенно незнакомые нам люди не только Уральска, но и других городов и стран помогают Аселим. Нам позвонили из Еревана, чтобы узнать, куда скинуть деньги, позже -диаспора казахов в Самаре. И даже заместитель губернатора Самарской области решил перечислить деньги на лечение в саму клинику. А на днях мне позвонила женщина и рассказала, что ее внук хочет отдать Аселим свою копилку… Мы благодарны всем. Беременная женщина, пострадавшая при пожаре, находится в тяжелом состоянии

Сейчас на счет супруга Аселим Руслана Нигметова уже перечислено более 2 миллионов тенге. И сбор денег на лечение женщины продолжается.

Для тех, кто хочет помочь Аселим:

Нигметов Руслан Мухамбетович 03.02.1978

ИИН № 780203301835, № карты kaspi gold 5169 4931 2218 1186

Kiwi +77769030278

Телефон для связи с родственниками:

8 707 404 12 80, 8 775 236 92 56

Екатерина ЛИТВЯКОВА