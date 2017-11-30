Погода -5oC
$331.22=
391.4=
5.65=
Опубликовано: Чт, Ноя 30th, 2017
604 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Сотрудник Департамента госдоходов в ЗКО приговорён к 13 годам лишения свободы (ВИДЕО)

В Уральске суд признал виновным сотрудника Департамента госдоходов в получении взятки в 101 млн. тенге.

Сегодня, 30 ноября, судья уголовного суда Ермаханов огласил приговор в отношении Нурболата Урналиева. Суд признал налоговика виновным по трём статьям обвинения — «Получение взятки», «Мошенничество» и в подстрекательстве к даче взятки. 13 лет лишения свободы Урналиев будет отбывать в колонии максимальной строгости.

По приговору суда, подсудимый обязан вернуть предпринимателю Александру Прокудину 60 млн. тенге, которые получил в виде взятки. Получение оставшейся суммы из взятки в 101 млн., в получении которой обвинялся изначально Урналиев, обвинению в суде доказать не удалось. Также суд взыскал с подсудимого 600 тысяч тенге процессуальных издержек в доход государства. Кроме того, суд постановил конфисковать имущество Урналиева — автомобиль BMW, который был под арестом с момента взятия его под стражу.

Приговор не вступил в законную силу

2 комментария
  1. рухани кыршу says:
    30 ноября 2017 в 19:04

    Это фиаско братан

    0
    0
    Ответить
  2. Монгол says:
    30 ноября 2017 в 19:52

    Держись Братец!

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-11-30
Утром-5 ℃
Днем-5 ℃
Вечером-7.53 ℃
Ночью-11.64 ℃
Влажность89 %
ДавлениеhPa 1043.02
Скорость ветра1.44 м/с
2017-12-01
Утром-11.79 ℃
Днем-2.76 ℃
Вечером-8.41 ℃
Ночью-13.2 ℃
Влажность91 %
ДавлениеhPa 1047.14
Скорость ветра2.08 м/с