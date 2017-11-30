Сотрудник Департамента госдоходов в ЗКО приговорён к 13 годам лишения свободы (ВИДЕО)

В Уральске суд признал виновным сотрудника Департамента госдоходов в получении взятки в 101 млн. тенге.

Сегодня, 30 ноября, судья уголовного суда Ермаханов огласил приговор в отношении Нурболата Урналиева. Суд признал налоговика виновным по трём статьям обвинения — «Получение взятки», «Мошенничество» и в подстрекательстве к даче взятки. 13 лет лишения свободы Урналиев будет отбывать в колонии максимальной строгости.

По приговору суда, подсудимый обязан вернуть предпринимателю Александру Прокудину 60 млн. тенге, которые получил в виде взятки. Получение оставшейся суммы из взятки в 101 млн., в получении которой обвинялся изначально Урналиев, обвинению в суде доказать не удалось. Также суд взыскал с подсудимого 600 тысяч тенге процессуальных издержек в доход государства. Кроме того, суд постановил конфисковать имущество Урналиева — автомобиль BMW, который был под арестом с момента взятия его под стражу.

Приговор не вступил в законную силу