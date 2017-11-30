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Опубликовано: Чт, Ноя 30th, 2017
904 ЗКО / Картина дня / Общество / Страна

День Первого Президента. Подборка самых эпичных приступов любви к Нурсултану Назарбаеву.

Накануне Дня Первого Президента «Уральская неделя» показывает видеосвидетельства любви депутатов и общественных деятелей страны к президенту Назарбаеву. Отметим, что Назарбаев неоднократно высказывался против культа своей личности, но, несмотря на это, депутаты, чиновники и общественные деятели смело продолжают хвалить президента в лицо. И вот, как это выглядит.

 

А это вершина нашего хит-парада. Наслаждайтесь!

3 комментария
  1. Петр says:
    30 ноября 2017 в 14:08

    Убил последний ролик. Женысыныз коп болсын. Да ушь.

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  2. 123 says:
    30 ноября 2017 в 15:04

    до конца не смог до смотреть , почему то мне стало стыдно за этих людей ,,

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  3. Eugene says:
    30 ноября 2017 в 15:27

    Где завсегдатые? Нечего добавить к этим великим словам про Лидера Нации?! Все нойте, что все плохо! У нас все еще впереди и живем мы очень хорошо!

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