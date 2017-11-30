День Первого Президента. Подборка самых эпичных приступов любви к Нурсултану Назарбаеву.

Накануне Дня Первого Президента «Уральская неделя» показывает видеосвидетельства любви депутатов и общественных деятелей страны к президенту Назарбаеву. Отметим, что Назарбаев неоднократно высказывался против культа своей личности, но, несмотря на это, депутаты, чиновники и общественные деятели смело продолжают хвалить президента в лицо. И вот, как это выглядит.

А это вершина нашего хит-парада. Наслаждайтесь!