День Первого Президента. Подборка самых эпичных приступов любви к Нурсултану Назарбаеву.
Накануне Дня Первого Президента «Уральская неделя» показывает видеосвидетельства любви депутатов и общественных деятелей страны к президенту Назарбаеву. Отметим, что Назарбаев неоднократно высказывался против культа своей личности, но, несмотря на это, депутаты, чиновники и общественные деятели смело продолжают хвалить президента в лицо. И вот, как это выглядит.
А это вершина нашего хит-парада. Наслаждайтесь!
Убил последний ролик. Женысыныз коп болсын. Да ушь.
до конца не смог до смотреть , почему то мне стало стыдно за этих людей ,,
Где завсегдатые? Нечего добавить к этим великим словам про Лидера Нации?! Все нойте, что все плохо! У нас все еще впереди и живем мы очень хорошо!