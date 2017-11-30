Москва грозит Пхеньяну утратой «союзников в лице России» из-за пуска ракеты

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты, сообщило во вторник ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap. Японский телеканал Эн-эйч-кей сообщает, что снаряд пролетел над островом Хоккайдо и в итоге рухнула в Тихом океане — в исключительной экономической зоне Японии.

КНДР подтвердила факт запуска и завила, что это была межконтинентальная баллистическая «Хвасон-15». Как следует из заявления, эта ракета способна достичь любого района на территории Соединенных Штатов, сообщает агентство.

«КНДР сообщила, что реализовала великую историческую задачу формирования ядерных сил государства», — отмечается в сообщении северокорейского агентства ЦТАК.

Северокорейские СМИ, комментируя ракетный пуск, заявляют, что «Хвасон-15» является новой ракетой, способной нести ядерный заряд; она «значительно мощнее» своих предшественниц.

Ракета пролетела 960 км, достигнув при этом высоты 4500 километров. Предыдущее ракетное испытание Пхеньян провел в середине сентября. Тогда, по оценке специалистов, ракета достигла высоты около 770 км и пролетела около 3700 км, пройдя над японским островом Хоккайдо.

Ранее сообщалось, что японские и американские военные зафиксировали рост активности радиосигналов в КНДР. Это было расценено как подготовка к ракетному пуску: речь могла идти о проверке работы систем, при помощи которых ракета направляет сигнал на землю, передает РИА «Новости».

Москва разозлилась на Пхеньян

Сейчас в КНДР находится делегация Госдумы по линии «группы дружбы» во главе с Казбеком Тайсаевым, напомнил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что теперь «и нам, и им сделать соответствующие заявления, если информация о пуске ракеты подтвердится».

В свою очередь замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что пуск баллистической ракеты КНДР ставит под сомнение безопасность делегации Госдумы, которая находится сейчас с визитом в Северной Корее.

«Данный факт в некоторой степени создает некую опасность для делегации Госдумы, которая находится там, потому что могут последовать ответные действия со стороны Южной Кореи со стороны Японии, США, что недопустимо, это ставит под сомнение безопасность нашей российской делегации», — сказал «Интерфаксу» Швыткин во вторник.

По его словам, сообщения о пуске «вызывают недоумение, потому что сегодня, в частности, делегация Госдумы находится там и как раз с тем, чтобы обсуждать план мирного урегулирования корейской проблемы».

«Запуск ракеты с планами мирного урегулирования никак не вяжется, и, на мой взгляд, не способствует мирному урегулированию или оказанию помощи той же российской делегации по продвижению плана реализации мирного урегулирования конфликта на Корейском полуострове», — добавил парламентарий.

«Я думаю, что руководство Северной Кореи должно об этом задуматься, так как они могут потерять тех же союзников в лице России, Китая», — сказал депутат, добавив, что КНДР своей «провокацией» испытывает терпение мирового сообщества.

«Северная Корея в очередной раз проводит провокацию и испытывает терпение мирового сообщества. Действительно, там слишком много уже во всем этом напряжения. Я думаю, что такие действия в нынешних условиях контрпродуктивны и они могут серьезно отразиться на очень многих процессах в Северной Корее», — сказал Клинцевич информагентству, выразив мнение, что «так серьезно напрягать ситуацию все-таки нельзя, нет такой на данный момент необходимости».

Реакция Запада

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ считают, что действия Северной Кореи подрывают ее безопасность и изолируют от международного сообщества, заявил Белый дом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал запуск Северной Кореей ракеты является еще одним нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.

Трамп в свою очередь сообщил, что США примут меры в связи в новым пуском КНДР баллистической ракеты, не уточнив, о чем именно идет речь.

«Некоторое время назад Северная Корея осуществила пуск ракеты. Я скажу только, что мы позаботимся об этом», — сказал он журналистам

Глава государства добавил, что «что это ситуация, с которой США справятся». На вопрос журналиста, поменяется ли подход США к КНДР после нового пуска, Д.Трамп ответил: «Ничего не поменяется. У нас очень серьезный подход. Мы серьезно относится к этому».

В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал северокорейские испытания «угрозой всему миру, миру в регионе и, конечно, США».

«КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая пролетела выше, чем предыдущие», — отметил он, добавив, что Северная Корея «продолжает создавать баллистические ракеты, которые фактически могут угрожать всему миру».

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