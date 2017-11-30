Население должно участвовать в определении кандидатур на должность акима — Габидулла Абдрахимов

Габидулла Абдрахимов

Секретарь партии «Нур Отан» Габидулла Абдрахимов рассказал о предложении ввести выборы акимов областных центров среди кандидатов от партии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе своего выступления в Назарбаев Университете Габидулла Абдрахимов заявил, что партией «Нур Отан» подготовлено несколько кардинально новых предложений.

«Партия должна слышать народ, говорить от народа и делать то, что хочет народ и что полезно для страны. Поэтому мы сейчас разработали несколько инициатив. Сегодня я несколько предложений озвучу», — сказал секретарь партии на мастер-классе «Уроки лидерства Нурсултана Назарбаева».

«Аким областного центра назначается акимом области по согласованию с Администрацией Президента. Это политическая должность, не административная. Я думаю, что здесь население каким-то образом должно участвовать в определении этой кандидатуры, по крайней мере в ее номинации.Поэтому мы будем сейчас запускать проект по номинированию кандидатур на должности акимов областных центров», — отметил Абдрахимов.

Как пояснил секретарь партии, эта инициатива не значит, что партия будет вмешиваться в назначения региональных руководителей.

«Мы номинируем, и кандидат каждый имеет право вступать в дебаты с другим кандидатом, он должен рассказать о своей программе, что он сделает в этом городе, если станет акимом, или от чего бы он отказался. Здесь точно так же за него будут голосовать, это будут, я не знаю, лайки в начале, потом будет реальное голосование в Интернете. И когда выявятся несколько кандидатур, партия скажет: «Вот мои кандидаты, которые получили поддержку населения, и мы имеем право вынести это на рассмотрение того же акима области или Администрации Президента», — пояснил Габидулла Абдрахимов.

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