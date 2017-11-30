Погода на 30 ноября в Уральске и Аксае

Ясная погода ожидается в ближайшие сутки в Уральске и Аксае.

Иллюстративное фото.

Днём в Уральске 30 ноября ожидается ясная погода, передаёт GISmeteo. Температура воздуха -2/-3 градуса. Влажность воздуха составит 70-80%. Ветер северный. Ночью температура опустится до -6 градусов, без осадков.

В Аксае в течение дня температура воздуха будет колебаться от -4 до 0 градусов. Осадков не ожидается. Влажность — до 80%. Ветер северный, северо-восточный. Ночью температура воздуха опустится до -6 градусов.