Погода -2oC
$331.61
393.42
5.69
Опубликовано: Чт, Ноя 30th, 2017
132 ЗКО / Картина дня

Погода на 30 ноября в Уральске и Аксае

Ясная погода ожидается в ближайшие сутки в Уральске и Аксае.

Иллюстративное фото.

Днём в Уральске 30 ноября ожидается ясная погода, передаёт GISmeteo. Температура воздуха -2/-3 градуса. Влажность воздуха составит 70-80%. Ветер северный. Ночью температура опустится до -6 градусов, без осадков.

В Аксае в течение дня температура воздуха будет колебаться от -4 до 0 градусов. Осадков не ожидается. Влажность — до 80%. Ветер северный, северо-восточный. Ночью температура воздуха опустится до -6 градусов.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-11-30
Утром-2 ℃
Днем-1.02 ℃
Вечером-3.21 ℃
Ночью-9.69 ℃
Влажность88 %
ДавлениеhPa 1042.31
Скорость ветра2.06 м/с
2017-12-01
Утром-12.36 ℃
Днем-3.82 ℃
Вечером-9.63 ℃
Ночью-13.54 ℃
Влажность91 %
ДавлениеhPa 1046.94
Скорость ветра2.04 м/с