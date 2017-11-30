Самозанятым прописали самолечение

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Внедрение обязательного медстрахования столкнулось с заниженным показателем самозанятых в стране.

Количество самозанятых на самом деле превышает 2,8 миллиона человек против 2,2 миллиона, декларируемых комитетом по статистике РК. Это выяснилось в ходе проведения разъяснительной работы среди населения по внедрению обязательной системы медицинского страхования (ОСМС). В результате система медстрахования оказалась не готовой обслуживать эту категорию граждан. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы № 1 города Алматы Манас Рамазанов в ходе семинара по вопросам внедрения ОСМС.

По его словам, чтобы покрыть расходы на предоставление гарантированного объема медицинской помощи с учетом всех самозанятых, в фонде ОСМС должно быть около 50 миллиардов тенге. Чтобы накопить такую сумму, нужно не меньше двух лет собирать отчисления в фонд медицинского страхования. Причем самозанятые должны принять самое активное участие в формировании этого денежного задела. «Внедрение ОСМС – это серьезный вопрос. И если эта часть населения не будет вовлечена в эту работу, система не будет эффективной», – сообщил он.

По словам г-на Рамазанова, самозанятые не хотят легализовывать свои доходы. В основном это частные извозчики, грузчики на рынках, мелкие строительные и рабочие бригады. Главврач считает, что всем этим людям нужно официально зарегистрироваться в центре занятости населения, где в течение трех месяцев им подберут рабочие места, или они должны самостоятельно перечислять 5% от минимальной заработной платы (МЗП) в фонд медицинского страхования. По прогнозам, в 2018 году МЗП составит 28284 тенге, таким образом, взносы безработных составят 1440 тенге. Г-н Рамазанов заявил, что если человек не хочет устраиваться на работу и делать отчисления, то он будет лишен плановой медицинской помощи.

Он отметил, что на сегодняшний день гарантированный объем бесплатной медпомощи приблизился к триллиону тенге. Такую сумму государство ежегодно выделяет на обслуживание наших пациентов. Это экстренная, плановая помощь, вакцинация, лечение социально значимых заболеваний. Но этих финансовых средств недостаточно. Поэтому необходимо внедрять систему ОСМС, деньги от работодателей и предпринимателей послужат дополнением к социальному пакету от государства. Триллион тенге будет расходоваться на оказание медицинских услуг социально уязвимым слоям населения. Остальным пяти-шести миллионам работающих граждан и самозанятому населению медпомощь будет оказываться за счет отчислений в фонд.

«Наше население стало дольше жить. В связи с этим увеличивается доля пожилых людей. Из триллиона тенге более 60% «съедает» категория жителей в возрасте до пяти лет и старше 60 лет. Трудоспособному населению остается только 40% этой суммы, и без дополнительных взносов оказывать медицинские услуги очень сложно», – объяснил он. Г-н Рамазанов отметил, что участие в системе обязательное. Если человек не заплатил за страховку, то ему будет оказана только экстренная помощь. Для дальнейшего лечения ему нужно будет пользоваться платными услугами. Такие перспективы возмущают президента ассоциации предпринимателей Алматы Виктора Ямбаева.

«В Конституции РК говорится, что мы социальное государство. При этом пятая часть населения окажется полностью отключена от таких социальных услуг, как медобслуживание. Для чего тогда черное называть белым?» – задает он вопрос. По его словам, проблему самозанятых долгое время не замечали, потому что это, по сути, безработные. Г-н Ямбаев считает, что легализовать бизнес для этой категории граждан дорого. После девальвации самозанятые и так едва выживают, а теперь у них отнимают и гарантированный объем бесплатных медуслуг.

«Пытаясь переложить с больной головы на здоровую, в Казахстане вводят медицинское страхование. Совершенной модели медстрахования не существует. В США, например, это самая уязвимая тема. Большая часть американского общества не имеет доступа к качественным медуслугам по причине отсутствия или недостаточности страховых накоплений. Казахстан – богатое недрами государство, и мы все переложили на плечи населения. При этом говорят, что сумма не покрывает стоимость медуслуг», – поясняет он. По последним данным статистики, население Казахстана составляет 18 миллионов человек, а значит, за бортом ОСМС рискуют остаться свыше 15% населения против 12%, которые декларировались раньше.

Напомним, что система социального медицинского страхования внедрена в Казахстане с 1 июля 2017 года. С этого момента отчисления и взносы в фонд социального медицинского страхования платят работодатели и индивидуальные предприниматели, с 1 января 2018 года взносы будет платить неактивное население (безработные). Предполагается, что лечение и лекарственное обеспечение в рамках пакета социального медицинского страхования для пациентов – участников ОСМС будут бесплатными, оплату за оказанные услуги медицинская организация будет получать напрямую от фонда соцмедстрахования.

С 1 июля 2017 года отчисления составляют 1% от дохода каждого работника, в 2018 году будут взыматься 1,5%. ИП платят 5% от двух минимальных заработных плат (МЗП). Учитывая, что в 2018 году МЗП составит 28284 тенге, взнос индивидуальных предпринимателей составит 2828 тенге в месяц.

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