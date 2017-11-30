Спортсмены из Уральска выиграли «серебро» на чемпионате по индорхоккею

Воспитанники уральской школы хоккея на траве уступили только спортсменам из Талдыкоргана.

Фото предоставлено СДЮШОР №1

Как сообщили в спортшколе № 1, чемпионат Казахстана по индорхоккею среди мужчин проходил в Талдыкоргане с 22 по 28 ноября.

— Наша сборная стала второй. а воспитанники СДЮШОР №1 Траисов Ренат, Траисов Рустам, Бахарев Никита, Шакирьянов Телли, Меликов Роман, Бисекешев Артур выполнили норматив Мастера спорта РК, — рассказали в спортшколе.

Тренерами команды являются тренер ШВСМ Елена Бережная и тренера СДЮШОР №1 Виктория Шаймарданова и Наталья.