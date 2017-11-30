Улица Фурманова переименована в проспект Назарбаева в Алматы

Фото yvision.kz/Андрей Переверзев

Улица Фурманова в Алматы переименована в проспект имени Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сегодня в ходе сессии маслихата города Алматы VI созыва с учетом многочисленных предложений жителей мегаполиса по согласованию с городской ономастической комиссией и Республиканской ономастической комиссией при правительстве РК принято решение о присвоении одной из главных улиц Алматы имени Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

В ходе сессии аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что после внесения в ономастическую комиссию предложения о переименовании 112 повторяющихся улиц поступило большое количество обращений от представителей интеллигенции, НПО, горожан и особенно молодежи о присвоении имени Елбасы, являющегося основателем независимого Казахстана, одной из главных улиц мегаполиса — улице Фурманова.

«В этом году мы празднуем 20-летие Астаны. Если вспомнить, сама история доказала, насколько дальновидным и верным было решение Елбасы о переносе столицы. И не только в связи с созданием нового современного города в центре Евразии, но и с точки зрения развития Алматы, получившего мощнейший импульс в качестве делового центра страны. Это решение вкупе с экономическими реформами Президента стимулировали частную инициативу, развитие духа предпринимательства. И сегодня Алматы — это региональный магнит, крупнейший мегаполис Центральной Азии», — сказал Бауыржан Байбек.

Он отметил, что благодаря постоянной поддержке Елбасы, проводимым системным реформам экономика города выросла более чем в 100 раз, количество малых и средних предприятий — в 130 раз. Если вначале 90-х Алматы обеспечивал десятую часть ВВП, то сегодня мегаполис формирует уже пятую часть экономики, обеспечивая четверть ненефтяных налоговых поступлений всей страны, здесь производится четверть всей продукции и услуг малого и среднего бизнеса.

«Именно здесь по инициативе Елбасы принимались решения о принятии Конституции, национальной валюты, создании Вооруженных Сил, утверждении государственных символов, закрытии Семипалатинского полигона. Поэтому логично, что подобное решение принимается именно в Алматы», — добавил аким мегаполиса.

Стоит отметить, что впервые имя Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева было присвоено еще десять лет назад улицам в Иорданском Аммане и городе Грозный Чеченской Республики. Кроме того, улицы имени Первого Президента Казахстана есть в нескольких городах Турции, именем Нурсултана Назарбаева названа магистральная улица в столице Татарстана городе Казань.

По мнению депутата маслихата города, президента турецкого национального центра «Ахыска» Зиятдина Касанова, сегодня можно с уверенностью сказать, что инициативы Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева, сделали Казахстан узнаваемым в международном сообществе. «Благодаря личному авторитету Президента Казахстан стал надежным переговорным партнером в решении межгосударственных кризисов. Кроме того, Нурсултан Абишевич зарекомендовал себя в мире как один из самых постоянно активных политиков в области нераспространения ядерного оружия и его разоружения, добровольно отказавшись от своего атомного оружия и положив конец испытаниям на Семипалатинском полигоне. Я присоединяюсь к мнению своих коллег и считаю, что сегодняшнее решение о переименовании улицы Фурманова является необходимым и своевременным», — добавил он.

В свою очередь, депутат маслихата, главный редактор газеты «Алматы Акшамы» Сарсенбай Кали отметил, что это историческое решение общественность города долго ждала.

«Мы помним и чтим наших предков, сражавшихся за наши земли, а в современном мире борцом за независимость Казахстана, основателем государственности, человеком прославляющим нашу Родину на мировой арене, безусловно является Первый Президент Нурсултан Абишевич.

Наша задача увековечить его деяния, и это не только мое мнение, а многочисленные предложения, поступающие в редакцию газеты от горожан. Это своего рода дань уважения нашему государству, независимости и потомкам», — сказал Кали.

Депутат маслихата города, председатель татарского центра гуманитарного развития «Ильдаш» Нурия Ниязова считает, что фундаментом достижений Казахстана являются стабильность и согласие, мир и дружба между всеми этносами страны.

«Это главное достояние стало возможным только благодаря мудрой и взвешенной стратегии Главы государства, его модели консолидации нации на основе гражданской идентичности. Мир, согласие и единство позволили развивать страну, решать главную задачу, о чем всегда говорит Президент, — повышение благосостояния граждан. Наш город является ярким примером успешности модели Елбасы по обеспечению межэтнического согласия. Мы живем дружно, вместе работаем, учимся, отдыхаем. Это позволило успешно развиваться нашему городу, стать привлекательным мегаполисом, куда люди разных национальностей, вероисповеданий приезжают жить, работать, учиться. Они чувствуют себя здесь уверенно, безопасно, видят перспективы. Поэтому решение о переименовании улицы считаю правильным и долгожданным», — сказала Ниязова.

Таким образом, единогласным решением депутатов маслихата города Алматы улица Фурманова переименована в проспект имени Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Напомним, что ранее стало известно о переименовании в Алматы более 100 повторяющихся улиц. С учетом новых присоединенных территорий в городе было 12 улиц им. Абая, 3 улицы им. М. Ауэзова, 13 улиц им. Ж. Жабаева, 6 улиц им. С. Курмангазы, 5 улиц им. Толе би, 3 улицы им. Казыбек би, 3 улицы им. Айтеке би, 8 улиц им. Райымбек батыра, 4 улицы им. Наурызбай батыра, 8 улиц им. Карасай батыра, 4 улицы им. А. Байтурсынова, 5 улиц им. С. Сейфуллина, 6 улиц им. А. Молдагуловой, 6 улиц им. М. Маметовой и др.

В этой связи 42 улицы в Алматы будут названы именами выдающихся людей, внесших вклад в развитие страны, остальные — нести географические названия, либо будут связаны с историей, культурой и традициями Казахстана.

Так, к примеру, появятся улицы имени Ч. Айтматова, Г. Бельгера, Т. Бигельдинова, Е. Серкебаева, К. Кенжетаева, С. Калмыкова, К. Мырзалиева, «отца» первого алматинского апорта Е. Редько и многих других.

Специальных процедур, создающих неудобства горожанам, проходить не требуется. При изменении в базе названия улицы госорганом все необходимые справки можно получить либо через портал электронного правительства при использовании ЭЦП, либо в отделении ЦОНа в течение нескольких минут.

https://tengrinews.kz