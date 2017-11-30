В Аксае неизвестные подожгли джип

Джип «Тойота Прадо» сгорел в Аксае ночью 28 ноября. Автомобиль неожиданно загорелся на стоянке, когда в автомобиле никого не было. Автовладелец убежден, что его автомобиль подожгли намеренно, и готов выплатить вознаграждение за любую информацию о злоумышленниках.

Такое объявление было опубликовано в сообществе «Типичный Аксай» в социальной сети «ВКонтакте». В объявлении говорится, что автомобиль был припаркован в 5-ом микрорайоне, во дворе дома №5. Автомобиль загорелся в 2 часа ночи, и автовладелец обещает выплатить 1 млн. тенге за любую информацию о поджигателях.

Мы созвонились с автором объявления, и он подтвердил, что такой факт имел место быть.

— Там по видео видно, что это не короткое замыкание, не случайный пожар. Кто-то это сделал преднамеренно. Поэтому сейчас мы обратились в полицию и дали такое объявление. Автомобиль полностью выгорел изнутри и восстановлению не подлежит, — сообщил наш собеседник.

Лукпан Ахмедьяров