В Аксае неизвестные подожгли джип
Джип «Тойота Прадо» сгорел в Аксае ночью 28 ноября. Автомобиль неожиданно загорелся на стоянке, когда в автомобиле никого не было. Автовладелец убежден, что его автомобиль подожгли намеренно, и готов выплатить вознаграждение за любую информацию о злоумышленниках.
Такое объявление было опубликовано в сообществе «Типичный Аксай» в социальной сети «ВКонтакте». В объявлении говорится, что автомобиль был припаркован в 5-ом микрорайоне, во дворе дома №5. Автомобиль загорелся в 2 часа ночи, и автовладелец обещает выплатить 1 млн. тенге за любую информацию о поджигателях.
Мы созвонились с автором объявления, и он подтвердил, что такой факт имел место быть.
— Там по видео видно, что это не короткое замыкание, не случайный пожар. Кто-то это сделал преднамеренно. Поэтому сейчас мы обратились в полицию и дали такое объявление. Автомобиль полностью выгорел изнутри и восстановлению не подлежит, — сообщил наш собеседник.
Лукпан Ахмедьяров
Возможно, его наказали за королевскую парковку. Там проходит тротуар, если мне память не изменяет, и он своей японской каретой загородил проход пешеходам, вот по-видимому и наказали.
А кто хозяин? начинать надо с этого…просто так не подожгут
надо машины ставить не во дворах
мешают людям проходить, паркуют в палисадниках и на газонах
по ночам спать не дают, шум от работающих двигателей, сигналов
утром вонь от выхлопных газов
поэтому никто вам сочувствовать не будет, сами виноваты