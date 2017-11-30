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Опубликовано: Чт, Ноя 30th, 2017
1 648 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Аксае неизвестные подожгли джип

Джип «Тойота Прадо» сгорел в Аксае ночью 28 ноября. Автомобиль неожиданно загорелся на стоянке, когда в автомобиле никого не было. Автовладелец убежден, что его автомобиль подожгли намеренно, и готов выплатить вознаграждение за любую информацию о злоумышленниках.

Сгоревший автомобиль после пожара.

Такое объявление было опубликовано в сообществе «Типичный Аксай» в социальной сети «ВКонтакте». В объявлении говорится, что автомобиль был припаркован в 5-ом микрорайоне, во дворе дома №5. Автомобиль загорелся в 2 часа ночи, и автовладелец обещает выплатить 1 млн. тенге за любую информацию о поджигателях.

Мы созвонились с автором объявления, и он подтвердил, что такой факт имел место быть.
— Там по видео видно, что это не короткое замыкание, не случайный пожар. Кто-то это сделал преднамеренно. Поэтому сейчас мы обратились в полицию и дали такое объявление. Автомобиль полностью выгорел изнутри и восстановлению не подлежит, — сообщил наш собеседник.

Лукпан Ахмедьяров

3 комментария
  1. WV says:
    30 ноября 2017 в 9:40

    Возможно, его наказали за королевскую парковку. Там проходит тротуар, если мне память не изменяет, и он своей японской каретой загородил проход пешеходам, вот по-видимому и наказали.

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  2. Oblastnoi says:
    30 ноября 2017 в 9:51

    А кто хозяин? начинать надо с этого…просто так не подожгут

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  3. нурлан says:
    30 ноября 2017 в 10:38

    надо машины ставить не во дворах
    мешают людям проходить, паркуют в палисадниках и на газонах
    по ночам спать не дают, шум от работающих двигателей, сигналов
    утром вонь от выхлопных газов
    поэтому никто вам сочувствовать не будет, сами виноваты

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