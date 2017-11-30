В ЗКО часть полигона Капустин Яр возвратилась в госсобственность ЗКО

На этом участке с 2018 года будет начата разработка месторождения щебня.

Об этом СМИ на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказала руководитель Управления земельных отношений по ЗКО Алия Муханбетжанова.

— По ЗКО площадь земель Бокейординского района, находящихся в долгосрочной аренде Российской Федерации, под полигон Капустин Яр на 1 ноября 2017 года составляла 1463,7 тысячи гектаров (площадь всего военного полигона Капустин Яр – 1465,1 тысячи гектаров), — отметила она. – В этом году в госсобственность из аренды были возвращены 1371 га земель данного полигона, и на конец ноября 2017 года процедура по приёму-передаче данного земельного участка в состав земель ЗКО завершена.

По словам Алии Муханбетжановой, участок площадью 1371 га на территории полигона был изъят для того, чтобы на нём шла разработка месторождения щебня Малое Богдо.

— Теперь, когда месторождение Малое Богдо вернулось в госсобственность, всеми вопросами по нему будет заниматься Управление природопользования, – отметила руководитель земельного управления. – Уже в следующем году будет объявлен тендер на определение компании, которая будет разрабатывать месторождение. И начнётся добыча щебня. Нашим строительным компаниям приходится закупать щебень в соседних областях, потому что своего месторождения у нас не было. Теперь в области будет свой щебень.

Людмила КАЛАШНИКОВА