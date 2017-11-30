В ЗКО до конца года обещают выдать 2816 участков под строительство жилья

Большую часть земельных участков под ИЖС – 1325 – власти предоставят очередникам в Бурлинском районе.

Информацию об этом на брифинге в СЦК озвучила руководитель Управления земельных отношений по ЗКО Алия Муханбетжанова.

— В течение 2017 года в аренду под индивидуальное жилищное строительство уже были выделены 594 земельных участка (257 из них – в Бурлинском районе, 132 – в Зелёновском, 45 – в Таскалинском, 42 – в Акжаикском, 42 – в Сырымском, 32 – в Каратобинском, 12 – в Жанибекском и 1 – в Чингирлауском районе), — рассказала Алия Муханбеткалиева. – До конца года, в рамках программы «Нурлы жер», планируется выдать очередникам под ИЖС ещё 2816 земельных участков после подведения необходимых коммуникаций.

Эти участки будут выделены в следующих районах:

— в Бурлинском – 1325;

— в Зелёновском – 640;

— в Теректинском – 369;

— в Акжаикском – 218;

— в Чингирлауском – 78;

— в Сырымском – 66;

— в Каратобинском – 60;

— в Жангалинском – 60.

На вопрос журналистов, почему с выдачей земли тянули до конца года, и, вообще, сумеют ли все участки раздать до 31 декабря, глава земельного Управления ответила, что в течение года власти подводили к участкам инженерные коммуникации, и постараются все земли раздать, как запланировали.

— Уже сейчас в пригороде Аксая – это посёлок Аралтал – идёт работа по оповещению очередников о том, что им будут выданы земельные участки, — пояснила Алия Муханбетжанова. – Постараемся и остальные участки выдать до конца года.

Глава земельного Управления рассказала журналистам, что землю в Уральске они планируют раздавать в 2018 году.

— В настоящее время разработан план детальной планировки на 1140 земельных участков под ИЖС в посёлке Круглоозёрное, — сказала она. – В следующем году планируется подведение к этой площадке инженерных коммуникаций, и после этого участки будут розданы очередникам.

Кстати, на данный момент в очереди на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) стоят 100 914 западноказахстанцев (по городу Уральск — 71 005 человек).

Людмила КАЛАШНИКОВА