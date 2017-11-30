Жители села Махамбет долгое время добивались от властей строительства дороги внутри посёлка. Акимат пошёл навстречу сельчанам. Был разыгран тендер и выделено 4,5 миллиона на постройку сельской дороги внутри посёлка. Но после окончания работ сельчан возмутило качество дороги – она оказалась узкой. И стройматериала, говорят жители села, подрядчик привёз вдвое меньше обещанного.

Текст и видео: Мария МЕЛЬНИКОВА

Фото: Ерсин Мерханов

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