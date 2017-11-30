Погода -2oC
$331.61
393.42
5.69
Опубликовано: Чт, Ноя 30th, 2017
247 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В ЗКО на «дороге раздора» провели экспертизу (ВИДЕО)

Жители села Махамбет долгое время добивались от властей строительства дороги внутри посёлка. Акимат пошёл навстречу сельчанам. Был разыгран тендер и выделено 4,5 миллиона на постройку сельской дороги внутри посёлка. Но после окончания работ сельчан возмутило качество дороги – она оказалась узкой. И стройматериала, говорят жители села, подрядчик привёз вдвое меньше обещанного.

Жители села активно участвуют в проведении экспертизы.

 

Текст и видео: Мария МЕЛЬНИКОВА

Фото: Ерсин Мерханов

Читать по теме: Сельский акимат ЗКО подал в суд на дорожников (ВИДЕО)

В ЗКО подрядчик судится с акиматом из-за дорожного брака (ВИДЕО)

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-11-30
Утром-2 ℃
Днем-1.02 ℃
Вечером-3.21 ℃
Ночью-9.69 ℃
Влажность88 %
ДавлениеhPa 1042.31
Скорость ветра2.06 м/с
2017-12-01
Утром-12.36 ℃
Днем-3.82 ℃
Вечером-9.63 ℃
Ночью-13.54 ℃
Влажность91 %
ДавлениеhPa 1046.94
Скорость ветра2.04 м/с