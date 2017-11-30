Власти Уральска потратят более 6 миллионов тенге на световую конструкцию
За эти деньги власти планируют изготовить фигурную конструкцию – 30-метровую надпись «Рухани Жангыру», которая будет светиться в ночное время. Установлена она будет на новой площади.
Информация об этом опубликована на сайте госзакупок РК. Правда, отыскать ее журналистам удалось не сразу. Когда один из читателей «УН» написал нам о том, что в городе появится еще одна конструкция-надпись, мы стали проверять информацию на сайте закупок. Но ни акимат города, ни отдел внутренней политики, ни отдел культуры не выступали заказчиком данной услуги.
В итоге, через некоторое время, нам удалось отыскать того, кто подал заявку на изготовление надписи «Рухани Жангыру». Им оказался культурно-досуговый центр «Деркул» (расположенный в поселке Деркул – прим. автора). Принимать заявки на эту услугу начали 27 ноября, закончат тендер – 5 декабря.
Согласно технической спецификации, указанной на сайте госзакупок, длина надписи – более 20 метров, высота букв – 2 метра. Кроме того, перед надписью будет установлена фигура орла длиной 7 метров и высотой 4 метра.
«Объемные буквы из ПВХ, лицевая сторона — оргстекло, покрытые светопропускающей пленкой» — говорится в указанных характеристиках. Данная конструкция будет подсвечиваться изнутри светодиодными лампами. Для нее предусмотрена бетонная основа.
Сумма закупки – 6 млн. 325 тысяч тенге.
В пресс-службе акимата города нам подтвердили информацию, и рассказали, что надпись «Рухани Жангыру» будет установлена на новой площади в ближайшее время.
О том, почему заказчиком данной конструкции выступил не акимат города, а досуговый центр в поселке Деркул, не пояснили.
Екатерина ЛИТВЯКОВА