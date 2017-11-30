Власти Уральска потратят более 6 миллионов тенге на световую конструкцию

За эти деньги власти планируют изготовить фигурную конструкцию – 30-метровую надпись «Рухани Жангыру», которая будет светиться в ночное время. Установлена она будет на новой площади.

Эскиз, опубликованный на сайте госзакупок

Информация об этом опубликована на сайте госзакупок РК. Правда, отыскать ее журналистам удалось не сразу. Когда один из читателей «УН» написал нам о том, что в городе появится еще одна конструкция-надпись, мы стали проверять информацию на сайте закупок. Но ни акимат города, ни отдел внутренней политики, ни отдел культуры не выступали заказчиком данной услуги.

В итоге, через некоторое время, нам удалось отыскать того, кто подал заявку на изготовление надписи «Рухани Жангыру». Им оказался культурно-досуговый центр «Деркул» (расположенный в поселке Деркул – прим. автора). Принимать заявки на эту услугу начали 27 ноября, закончат тендер – 5 декабря.

Согласно технической спецификации, указанной на сайте госзакупок, длина надписи – более 20 метров, высота букв – 2 метра. Кроме того, перед надписью будет установлена фигура орла длиной 7 метров и высотой 4 метра. Строительство надписи «Орал» на въезде в город обошлось бюджету в 10 млн. тенге

«Объемные буквы из ПВХ, лицевая сторона — оргстекло, покрытые светопропускающей пленкой» — говорится в указанных характеристиках. Данная конструкция будет подсвечиваться изнутри светодиодными лампами. Для нее предусмотрена бетонная основа.

Сумма закупки – 6 млн. 325 тысяч тенге.

В пресс-службе акимата города нам подтвердили информацию, и рассказали, что надпись «Рухани Жангыру» будет установлена на новой площади в ближайшее время. В Уральске появится флагшток высотой 60 метров

О том, почему заказчиком данной конструкции выступил не акимат города, а досуговый центр в поселке Деркул, не пояснили.

Екатерина ЛИТВЯКОВА