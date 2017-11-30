Забастовка в Жезказгане: сотни шахтеров остановили работу и выдвинули требования «Казахмысу» (фото, видео)

В Жезказганском регионе Карагандинской области сегодня ночью шахтеры медной корпорации «Казахмыс» остановили работу. Более 300 человек после смены отказались подниматься на поверхность, отправив листок с требованиями руководству предприятия, передает корреспондент ИА «KazINFO Today» с места событий.

Среди требований, которые выдвинули рабочие медному гиганту, — повышение зарплаты на 70%, перерасчёт пенсий, бесплатное лечение в курортно-оздоровительных санаториях, возврат зданий в собственность корпорации, ликвидация мобильных групп, обучение в колледжах и встреча с руководителем корпорации Эдуардом Огай.

Шахтеры выдвинули ряд требований «Казахмысу». Фото: KazINFO Today.

На утро 30 ноября на поверхность отказались подниматься горняки Южно-Жезказганского рудника — около 300 человек. По поступающей информации, работники других рудников собираются прибыть на этот рудник и принять участие в протесте.

Как прокомментировал ситуацию региональный представитель республиканского профсоюза «Аманат» Берик Жагипаров, причиной забастовки стало нежелание руководства «Казахмыс» вступить в диалог с рабочими, а проблема, по его утверждению, назревала в регионе давно.

«Мы пытались наладить диалог между работниками корпорации «Казахмыс» и его руководством. К нам постоянно обращаются работники данной корпорации со своими проблемами, которых накопилось множество. Однако руководство к нам не прислушалось и категорически отказалось слушать нас. Теперь все это, как видите, вылилось в забастовку», — говорит Берик Жагипаров.

В настоящее время на территорию рудника никого не запускают, на КПП дежурят полицейские. Рабочие отказываются разговаривать с кем-либо и требуют непосредственно председателя Совета директоров ТОО «Корпорации «Казахмыс» Эдуарда Огая.

http://kazinfo.today