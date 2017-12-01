Каким вы видите следующего президента Казахстана? (ВИДЕО-ОПРОС)

Нурсултан Назарбаев правит Казахстаном без малого 28 лет (с 1989 года — в должности первого секретаря ЦК компартии Казахстана, с 1990 года — в должности президента). Свободу действий, которую он получил за время своего президенства не получал еще ни один президент ни одной из стран мира (если не брать в расчет радикальных диктаторов). Несколько лет назад парламент республики освободил Нурсултана Абишевича от ограничений по количеству президентских сроков. Фактически глава Казахстана получил возможность оставаться на этом посту пожизненно. Но, как мы все знаем, ничто не вечно.

Если в стране нет открытого общества, то его рано или поздно подменит чья-нибудь личная или партийная диктатура. Н. Назарбаев

Основной принцип демократии — это сменяемость власти.

28 лет — это целое поколение людей, жизнь которых строилась и развивалась, рождались дети, умирали близкие, появлялись и исчезали друзья, и все это — при одном человеке у власти. Может быть, именно поэтому любовь к родине у казахстанцев проецируется на действующего президента страны и другого человека они даже не могут представить. Да, все знают ряд клише, что быть президентом — значит полностью посвятить себя народу, быть в курсе работы всех отраслей, уметь слушать и слышать, но часто забывают, что патриотизм должен быть здоровым и объективным.