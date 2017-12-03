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Опубликовано: Вс, Дек 3rd, 2017
9 ЗКО / Картина дня

Четыре автобусных маршрута уберут в Уральске

Ещё пять маршрутов изменят своё движение со следующего понедельника, 4 декабря.

Теперь маршрут №12 будет ездить по улице Чагано-Набережной, чтобы завозить пассажиров в новый ЦОН, который расположился в здании технопарка «Алгоритм».

С начала этой рабочей недели с улиц Уральска исчезнут маршруты №11, №19, №41 и №47, сообщили нам в отделе транспорта и автодорог, в рамках программы «Оптимизации общественного транспорта».

Также изменятся схемы движения у автобусных маршрутов №6, №12, №30Д, №37 и №45.

Маршрут №6 теперь будет следовать схеме движения «микрорайон Балауса – остановка «Пластик по улице Штыбы».

37-ой маршрут будет следовать от 6 микрорайона до Железнодорожного вокзала.

45-й маршрут будет начинать своё движение с остановки «Поликлиника№5» и следовать до ДВД ЗКО.

В связи с открытием Центра обслуживания населения в здании Технопарка по улице Чагано-Набережная будут изменены схемы движения маршрутов №6, №12 и №30Д.

Мария МЕЛЬНИКОВА

Читать по теме:

Власти Уральска пересмотрят маршруты движения автобусов http://www.uralskweek.kz/2017/11/13/vlasti-uralska-peresmotryat-marshruty-dvizheniya-avtobusov/

 

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