Четыре автобусных маршрута уберут в Уральске

Ещё пять маршрутов изменят своё движение со следующего понедельника, 4 декабря.

С начала этой рабочей недели с улиц Уральска исчезнут маршруты №11, №19, №41 и №47, сообщили нам в отделе транспорта и автодорог, в рамках программы «Оптимизации общественного транспорта».

Также изменятся схемы движения у автобусных маршрутов №6, №12, №30Д, №37 и №45.

Маршрут №6 теперь будет следовать схеме движения «микрорайон Балауса – остановка «Пластик по улице Штыбы».

37-ой маршрут будет следовать от 6 микрорайона до Железнодорожного вокзала.

45-й маршрут будет начинать своё движение с остановки «Поликлиника№5» и следовать до ДВД ЗКО.

В связи с открытием Центра обслуживания населения в здании Технопарка по улице Чагано-Набережная будут изменены схемы движения маршрутов №6, №12 и №30Д.

Мария МЕЛЬНИКОВА

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