Погода на 4 декабря в Уральске и Аксае

Пасмурно и без осадков будет в ближайшие сутки в Уральске и Аксае. Ожидается усиление ветра.

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В Уральске в понедельник, 4 декабря, будет пасмурно, сообщает GISmeteo. Температура воздуха днём опустится до -3/-4 градусов. Усилится южный ветер. Влажность воздуха составит 70-80 процентов. Ночью температура останется на отметке -3 градуса, осадков не будет.

В Аксае в ближайшие сутки также будет облачно. Вечером 4 декабря возможен небольшой снег. Днём в понедельник температура воздуха составит -2/-3 градуса. Ветер южный. Влажность будет 70-80 процентов. Ночью температура будет -3 градуса, осадков не ожидается.