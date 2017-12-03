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Опубликовано: Вс, Дек 3rd, 2017
2 ЗКО / Картина дня

Погода на 4 декабря в Уральске и Аксае

Пасмурно и без осадков будет в ближайшие сутки в Уральске и Аксае. Ожидается усиление ветра.

иллюстративное фото

В Уральске в понедельник, 4 декабря, будет пасмурно, сообщает GISmeteo. Температура воздуха днём опустится до -3/-4 градусов. Усилится южный ветер. Влажность воздуха составит 70-80 процентов. Ночью температура останется на отметке -3 градуса, осадков не будет.

В Аксае в ближайшие сутки также будет облачно. Вечером 4 декабря возможен небольшой снег. Днём в понедельник температура воздуха составит -2/-3 градуса. Ветер южный. Влажность будет 70-80 процентов. Ночью температура будет -3 градуса, осадков не ожидается.

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2017-12-03
Утром-5 ℃
Днем-5 ℃
Вечером-5.48 ℃
Ночью-5.24 ℃
Влажность82 %
ДавлениеhPa 1046.82
Скорость ветра4.82 м/с
2017-12-04
Утром-5.53 ℃
Днем-4.14 ℃
Вечером-3.85 ℃
Ночью-4.85 ℃
Влажность81 %
ДавлениеhPa 1038.15
Скорость ветра6.16 м/с