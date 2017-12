«Бить надо не по мухам, а по тиграм» — экс-премьер Кажегельдин

Социальные сети сделали политиков открытыми для журналистов, которые могут теперь задать вопросы, обсуждаемые в казахстанском обществе и социальных сетях. Ответы политика — эмигранта первой волны Акежана Кажегельдина, который всегда отличался компетентным и обстоятельным мышлением, особенно интересны нашим читателям. Сегодня свой вопрос экс-премьер-министру задает известный казахстанский журналист Розлана Таукина.

– Президент Назарбаев дал поручение Агентству по противодействию коррупции еще сильнее бороться с коррупцией. Предыдущие годы результатов не дали. Недавно Вы рассказали, что регулярно информируете президента о том, где конкретно надо искать выведенные из Казахстана деньги коррупционеров. Вы первым упомянули о, примерно, полумиллиарде на зарубежных счетах С. Мынбаева. Насколько реально вернуть такие существенные суммы, чтобы экономика Казахстана вышла из нынешнего состояния глубокого обморока?

– Давайте сравним два подхода к борьбе с коррупцией. Назовем их «агентский» и «королевский». На днях оба эти способа показали очень разную результативность. Кайрат Кожамжаров доложил президенту, что за 10 месяцев 2017 года в суды была передана ровно 1 тысяча дел о коррупции. Согласно им, благодаря Агентству государство возвращено 11 миллиардов тенге. Разделите 11 миллиардов на тысячу дел и получите средний экономический эффект одного дела – 11 миллионов тенге в каждом случае. То есть 33 тысячи 333 доллара США. И еще 33 цента. Это ничто, фикция, имитация борьбы с коррупцией. А вот «королевский» подход: в Саудовской Аравии за 10 дней 11 принцев под угрозой уголовного преследования согласились передать в казну 800 миллиардов долларов США. Это всё деньги от нефти – других источников дохода в королевстве нет.

Простая арифметика: Казахстан добывает нефти в 8 раз меньше, чем Саудовская Аравия. Если даже не брать в расчет другие природные ресурсы, которые добываются и разворовываются в Казахстане, то от ареста 11 казахских «принцев» казна должна получить, минимум, 100 миллиардов долларов.

Кайрат Кожамжаров не торопится арестовывать счета С. Мынбаева. Вместо этого, он ловит инспекторов пожарного надзора и заместителей районных акимов… Еще раз предлагаю Агентству по противодействию коррупции: свяжитесь с тремя известными вам банками в Швейцарии, Германии и на острове Мэн, арестуйте счета нашего министра-капиталиста и привезите в бюджет разом 165 миллиардов тенге!

Меня спрашивают, зачем я обращаюсь к Нурсултану Назарбаеву, он, все равно, уже не сможет разобраться с коррупционерами: возраст, семья, усталость, страх перемен… Возраст, сам по себе, – не помеха. Король Салман старше президента Назарбаева на 6 лет. И все принцы там – буквально, члены его семьи. Но тяжело больной старый король воодушевлен идеей превращения своего королевства из сырьевого придатка в динамичную державу. А разве первому президенту Казахстана не хотелось бы войти в историю в этом же качестве? Миллиарды долларов казахских коррупционеров хранятся в зарубежных банках. Эти деньги, все равно, скоро отнимут – или новые власти Казахстана, или западные правительства. Назарбаев мог бы провести репатриацию казахских миллиардов «в щадящем режиме», по-семейному.

Дарига Назарбаева, Тимур Кулибаев, остальные дочери и зятья – все они будут, в конце концов, благодарны главе семьи за то, что он даст им и их детям уверенность в безопасном будущем. Понятно, что в таком случае антикоррупционное ведомство должен возглавить не Кайрат Кожамжаров, а сам президент.

Еще пример того, что возвращать казахские капиталы надо срочно, потому что их найдут американцы и все конфискуют: в США разгорается скандал вокруг компании Uranium One, которая в свое время выкупила казахстанские запасы этого стратегического сырья. В результате той сделки у всех одни неприятности: Мухтар Аблязов в бегах, Мухтар Джакишев сел в тюрьму, Билл и Хиллари Клинтон отбиваются от обвинений. Зато семья Владимира Школьника обзавелась своим миллиардом долларов.

Отец всю жизнь провел на госслужбе, но сын и другие родственники казахского чиновника вдруг стали очень богатыми людьми. На деньги от продажи казахских природных ресурсов они приобрели активы и недвижимость в Канаде, США, Европе и России. Например, Омский нефтеперерабатывающий завод.

Не дожидаясь американского суда, казахским следователям надо направиться на Кипр и в Сингапур, чтобы разобраться, в каких банках хранятся деньги за казахский уран, как дети Владимира Школьника управляются с компаниями Mydinami Finance Ltd., Sermules Enterprises Ltd., Banald Traiding Ltd., Truetech PTE.

Я обращаюсь к коллегам из Загранбюро казахстанской оппозиции с просьбой помочь Агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции с информацией о крупных состояниях казахских «принцев» и «принцесс» за рубежом. Она циркулирует в кругах международных экспертов. Как сказал по такому же поводу председатель КНР Си Цзиньпин, «бить надо не по мухам, а по тиграм».

